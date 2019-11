Noviembre arrancó con un nuevo golpe al bolsillo

El programa oficial para aliviar los efectos de la devaluación luego de las PASO empezó rápidamente a diluirse y ahora los precios de artículos de primera necesidad y de servicios retomaron la tendencia alcista.

Desde el primer día de noviembre, el Gobierno dejó sin efecto el congelamiento de los combustibles -que vencía el 13 de noviembre- y habilitó una suba del 5%, que siempre tiene alto impacto en el resto de la actividad. Este nuevo incremento se trata del séptimo ajuste del año, con lo que ya acumulan un incremento del 27%, por debajo de la inflación estimada entre enero y octubre, cercana al 42%.

Lo más preocupante es que petroleras y estacioneros advierten que el retraso en los precios llega al 20%, por lo que son de esperar más ajustes, que a su vez presionarán más sobre los costos de alimentos y artículos de primera necesidad. Entre los alimentos, en los próximos días se esperan subas del 18% en promedio para los cortes cárnicos mientras que también el pan tendrá ajustes cercanos al 30%, a raíz del aumento en el costo de la harina.

"Todavía no hay aumento en el precio del pan pero los molinos no están vendiendo harina porque no tienen precio", aseguró Omar Hernández, secretario general de la Asociación de Panaderos de la Capital Federal.

El listado de artículos que integran el Programa Precios Esenciales sufrirá una actualización y los aumentos rondarían el 13% y abarcará a yerba, leche, harina de trigo y subproductos, aceite, puré de tomate, arroz, fideos, polenta, galletitas, mermeladas, y bebidas.

En cuanto a servicios, los clientes de empresas eléctricas de Buenos Aires tendrán que abonar tarifas un 25% mas caras pero recién a partir del primero de enero. Sin embargo, no podrán eludir los ajustes en las tarifas de telefonía celular: Movistar anunció un incremento desde este sábado en promedio del 22,5%; Claro desde el lunes aplicará un aumento del 11% y Personal aplicará la suba desde mediados de noviembre y será del 17,7%.

Los sectores de clase media que están adheridos al plan de medicina prepaga deberán afrontar el octavo aumento en las cuotas que se ubicará en el 12% y entrará en vigencia el primero de diciembre. Según un informe de la consultora Elypsis, "el super cepo contuvo los precios en los últimos días del mes y la inflación de octubre cierra en 3,9%".

"La buena noticia es que queda menos arrastre para noviembre. La mala, es que se anticipan alzas importantes en los próximos días, desde medicina prepaga, precios esenciales (13%), combustibles (5% ahora), sumando celulares, educación privada, y otros bienes y servicios", agregó la compañía.