El hecho ocurrió en un edificio de nueve pisos ubicado en la calle San Luis al 3000, que fue evacuado, según lo indicó el ministerio de Salud porteño en un comunicado.

En el lugar, el SAME atendió a 20 personas por inhalación de monóxido de carbono: hay 8 personas más graves que fueron trasladadas al Hospital Durán y al Hospital Ramos Mejía, quienes podrían necesitar de cámaras hiperbáricas. En tanto, un menor en las mismas circunstancias fue derivado al Hospital Gutiérrez para estabilizarlo.

Alberto Crescenti, titular del SAME, explicó que evacuaron el edificio, pero siguen trabajando en el lugar para descartar otras víctimas. “No sabemos si adentro hay más personas. Si hay, habrá que romper puertas, pero hay que esperar la autorización del fiscal. No podemos subir hasta que no sea zona segura”, dijo en conferencia de prensa.

Martín Cuzzolino, Jefe de Bomberos de la Ciudad, confirmó que son 52 departamentos en total y ahora verifican uno por uno para constatar que no quede ninguna persona adentro. Los más afectados fueron del quinto, sexto y noveno piso.