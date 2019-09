La cadena de ventas de electrodomésticos anunció este jueves la venta del conocido fruto. En minutos, el tema se hizo viral y las redes sociales estallaron

Hace rato que viene diversificando sus productos, pero con esto estalló todo. Garbarino promocionó este jueves la venta de paltas desde su sitio web. ¿La oferta? 15 paltas Hass Calibre 84 gm a 549 pesos. Con un precio exorbitante y un mes de garantía (sí, no es broma), el tema se hizo viral en las redes sociales, los memes no se hicieron esperar en Twitter y el producto no tardó en agotarse.