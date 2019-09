A pesar de las versiones que instaló el estudio, el mercenario interpretado por Ryan Reynolds podría tener lugar en la exitosa franquicia de Disney

La incorreción política de Deadpool podría tener lugar en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Según informó el sitio We Got This Covered, un portal que acertó en varias primicias como el lanzamiento de las series Ms. Marvel y She-Hulk en Disney +, el mercenario interpretado por Ryan Reynolds dirá presente en Thor: Love and The Thunder (2021).