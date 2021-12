Se trata de trabajadores de la Cooperativa de Trabajo Nueva Generación, quienes fueron desalojados este martes por la mañana por más de 200 efectivos de esa fuerza junto a cuatro funcionarios del Poder Judicial.

Mauricio Polchi, periodista de la AM 750, denunció el hecho a través de un video que difundió en redes sociales, donde se lo ve junto a otras personas.

https://twitter.com/AM750/status/1468195757413089280 [URGENTE] El periodista de AM750, @MauriElbueno, fue detenido junto a otras personas en la violenta represión que realizó la policía bonaerense en el desalojo de la cooperativa Nueva Generación de Wilde.



[https://t.co/7cJbEEMZfv] pic.twitter.com/YjyjQh9QlX — Radio AM 750 (@AM750) December 7, 2021

"Yo soy cronista, estaba cubriendo, me identifiqué. Me robaron el celular, me robaron las pertenencias, fue la Policía Bonaerense. Y ahora nos están trasladando a la comisaría", denunció Polchi.

Además, el dirigente social Juan Grabois denunció que habría sido detenida la diputada provincial electa Lucía Kulg, a quien arrobó. De momento no se hay confirmación sobre lo que ocurrió con la legisladora.