Por la pandemia, la donación de sangre disminuyó un 80%

Para el doctor especialista en clínica médica y experto en conductas saludables, Marcelo Suárez (MN 73796), en el sector ‘se calcula que, aproximadamente, el 80% de los dadores disminuyó’, producto de ‘la pandemia y el temor que eso implica’. ‘No me gustan mucho los porcentajes, pero puedo dejar en claro que un gran número de personas dejó de donar’, insistió Suárez, quien continuó: ‘El temor de la gente es que tiene miedo de contraer el virus, pero no saben que en este tipo de entidades se tienen cuidados muy estrictos’.

En diálogo con POPULAR, explicó que ‘el riesgo de contagiarse desde los centros receptores de sangre es cero’, ya que desde estas entidades ‘no solo se evitan los riesgos de contaminación sino también la aglomeración gracias a los turnos que se van dando, además de poseer personal con el equipo y las condiciones de bioseguridad pertinentes’. Sin embargo, el especialista en clínica médica aseveró que, ‘en la medida que no se hagan campañas que expliquen lo importante que es la donación, el escenario va a ser peor’ y expresó que, ‘en la medida que se sigan restringiendo las salidas, el pánico y el temor van a ser mayores, y tengamos en cuenta que la gente se está enfermando por el encierro’. Por este motivo, afirmó que pueden donar ‘hombres y mujeres de entre 18 y 65 años, con más de 50 kilos de peso; un año después de la realización de un tatuaje; y, por supuesto, si no están padeciendo una enfermedad aguda’.

‘No hace falta estar en ayunas; pero sí es requisito que el donante no esté tomando antibióticos, anticoagulantes, medicamentos oncológicos o insulina’, añadió.

Por otro lado, el experto en conductas saludables dio cuenta que donar sangre ‘tiene un efecto dual, mejora nuestra salud y ayuda a mejorar la salud de los demás’. Según detalló, reduce ‘en un 50% la mortalidad, en un 60% la posibilidad de muerte por cáncer y en un 90% el riesgo de infarto’. ‘La donación de sangre disminuye la acumulación de hierro en el organismo, porque el hierro no se puede eliminar solo, por lo tanto, cuando aumenta en el organismo, la única posibilidad que se elimine es por sangrado’, explayó.

Y continuó: ‘El exceso de hierro puede dar lugar a la hemocromatosis, una enfermedad que es mortal ya que se empieza a acumular hierro en las células y los tejidos, por lo que dejan de funcionar. Y si no hay muerte, está relacionado con otras enfermedades como las que mencioné anteriormente’.

En este contexto, Suárez, quien además es autor del libro ‘No me enfermo más’ y creador del método ‘Seis conductas saludables’ (@DoctorMarceloSuarez), hizo hincapié, en el marco de la pandemia del coronavirus, en el citado procedimiento que podría ayudar a mejorar la salud de los pacientes.

‘Hay seis cosas que son importantes incorporarlas. El cuerpo saludable recibe alimentación, hidratación, descanso, ejercicio, pensamientos positivos y respiraciones consientes. Esta última son micro meditaciones que duran poco y son para relajarse, en las que uno se desconecta de la cabeza, viaja con ese aire y deja de pensar’, concluyó.

