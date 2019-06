Recibió un llamado, fue al encuentro y apareció muerto

Sebastián Matías Zurita, oriundo de ese partido del Conurbano, tenía 20 años y era estudiante de Ciencias Económicas.

El jueves pasado fue encontrado sin vida por los vecinos en la calle Charlone y Pasaje de Indios.

ADEMÁS:

De acuerdo a sus padres, Zurita atendió la llamado y respondió "Esperame que ya llego", tras lo cual, al término de tres horas, hallaron el cadáver ensangrentado.

"No sabemos cómo mi hijo entró al edificio. En el inmueble, vive una amiga de su ex novia, que todavía no declaró", señaló su mamá Carolina, de 47 años, en declaraciones recogidas por el diario Crónica.

Los agentes policiales que revisaron el consorcio hallaron entre las pertenencias del joven una mochila con su celular y botellas de alcohol.

A pesar de surgir la hipótesis sobre un suicidio, la causa fue caratulada como "muerte dudosa".

"Matías no era una persona depresiva, no es posible que se haya quitado la vida. Esa misma noche iba a salir con sus amigos. Es más, horas antes del episodio, estaba buscando repuestos para sus auriculares a través de Facebook. ¿Qué persona hace eso antes de suicidarse?", manifestó la madre.