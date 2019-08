Reclaman mayor apoyo para la lactancia materna

De acuerdo a las últimas estadísticas oficiales, si bien se han registrado avances significativos, la lactancia materna exclusiva desciende a medida que aumenta la edad de los niños, siendo del 58 por ciento a los dos meses de vida y del 42 por ciento cuando ya tiene seis y en sentido inverso, se observa el incremento en el porcentaje de destete, con el crecimiento del bebé. "Mejorar la tasa de lactancia es uno de los objetivos que deben fijarse como política de salud pública y en los últimos años, se ha ido progresando, pero hace falta una participación más activa del rol del Estado y también del sector público", señala Valeria Wasinger, socia fundadora y actual presidenta de la Unión de Puericultoras Argentinas (UPA), la asociación civil que nuclea a las profesionales que trabajan "incentivando, promoviendo y difundiendo los beneficios de la lactancia materna en todos los aspectos, acompañando a las mujeres y sus familias desde la gestación hasta los primeros años de vida de sus hijos".

En este 2019, el lema a nivel internacional lanzado por la WABA (la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna, por sus siglas en inglés) es "Empoderémonos, hagamos posible la lactancia" y en tal sentido, apuntan a que "la protección social parental en función del género en todas sus formas puede facilitarla". Además, sostienen que "el empoderamiento de las madres y los padres y el garantizar sus derechos necesita una defensa activa de las políticas, las legislaciones, los lugares de trabajo que apoyan la maternidad y la paternidad y las normas sociales equitativas relacionadas con el género".

En forma reciente, un informe de UNICEF Argentina da cuenta sobre que el 92 por ciento de las empresas privadas en nuestro país no cuenta con "lactarios o un espacio amigable de lactancia" y no obstante respetar las licencias por maternidad, no son muchas las que ofrecen "reducción horaria laboral" para aquellas mujeres que están amamantando. Al respecto, Valeria Wasinger manifiesta que "desde siempre escuchamos de la importancia de darle la teta al bebé, pero después nos encontramos con esta realidad, como ver a una mamá sacándose leche en el baño del lugar donde trabaja sin las indispensables condiciones de higiene. Y entonces, entre el discurso y la realidad existe un contexto de hipocresía, cuando no se ofrecen las herramientas mínimas para el desarrollo de la lactancia materna exclusiva".

Para la titular de UPA, todo el proceso de la lactancia y crianza "tiene que estar relacionado con el deseo de amamantar, dejando de ser ese mandato social que aparece como instituido. No se es una buena o mala madre por dar o no dar la teta, la lactancia no deber ser culpabilizante y es por ello que consideramos que debe estar vinculado al deseo. Y en ese período de crianza hay una mujer que necesita contención y la puericultura ofrece un abordaje idóneo e integral, acompañándola, junto a su bebé, su familia".

La Unión de Puericultoras Argentina (UPA) organiza una serie de actividades, en forma gratuita, para sumarse a la Semana Mundial de la Lactancia Materna, bajo el lema. "Empoderémonos, hagamos posible la lactancia".

El viernes, a las 17.30, se desarrollará una charla en el jardín maternal La Colmena de la localidad de General Rodríguez, que estará a cargo de Paula Malosetti.

Mientras que para este sábado hay previstos dos encuentros. Desde las 15, en el espacio Contener Dar Maternidad, en el barrio porteño de La Paternal, expondrá Cristina Savino, mientras que a las 16, la charla estará a cargo de Karin Dratler, en la sede del espacio Mamaina Paula Chaqui en el barrio de Parque Chas.

En tanto, en horas de la tarde del domingo, habrá un encuentro de la asociación civil UPA en el Parque Saavedra (García del Rio y Superí), con juegos, merienda, mesas informativas y sorteos.

Registro Unico de Puericultoras

El Congreso de la Nación se encuentra analizando un proyecto de ley, presentado por la senadora Silvia García Larraburu, para crear un Registro Unico de Puericultoras, a los efectos de regular el ejercicio de la actividad y promover la presencia de estas profesionales en el ámbito de la salud.

La iniciativa de la legisladora rionegrina del Frente para la Victoria ingresó al Senado Nacional el último 13 de mayo y fue derivado para su tratamiento de las comisiones de Salud y Legislación General, a los efectos de continuar su recorrido parlamentario, antes de llegar al recinto para que pueda ser aprobado por ambas cámaras.

Las puericultoras trabajan incentivando, promoviendo y difundiendo los beneficios de la lactancia materna en todos los aspectos, ya sean individuales, familiares, sociales, económicos u otros. Acompañan a las mujeres desde la gestación y hasta los primeros años de vida de sus hijos, brindando información, apoyo, sostén y asistencia en cada una de estas etapas.

"Trabajamos día a día de manera responsable y comprometida, ayudando, informando y asesorando en el vínculo inicial que construyen las mujeres con sus bebés a través de la lactancia. Colaborando con el desarrollo, implementación y evaluación de políticas de protección a la embarazada, parto respetado, el vínculo temprano y la alimentación natural", indican desde UPA (Unión de Puericultoras Argentinas).

Cabe señalar que los ámbitos de trabajo en los que se desempeñan son los sanatorios y clínicas privadas, como así también en hospitales públicos (sobre todos los materno-infantiles), en los sectores de internación conjunta, neonatología, consultorios externos y lactarios institucionales. También cumplen labores en jardines maternales, consultorios pediátricos y consultas domiciliarias, "privilegiando en todos los casos el trabajo en equipo e interdisciplinario, respetando los alcances de nuestro rol profesional", concluyen.