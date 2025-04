Registros Akáshicos para ayudarte a conectar con tu propósito / Por Romina Atencio

Hace poco, di mi primer sesión de apertura De Registros, obviamente, con miedos, creyendo que no iba a poder. Lo hice a pesar del miedo. Fue una sesión maravillosa, increíble. No sólo pudimos acceder a los Registros Akáshicos de mi Clienta, sino que también tuvimos conexión con su mamá que se presentó en los Registros, la abrazó le dio un mensaje hermoso a través mío, y todo esto de forma virtual. Sí, a través de una pantalla. Increíble. Ni yo me lo podía creer. Tal es el poder del Akasha. Luego vinieron más y más sesiones, y el boca en boca no deja de sorprenderme.

Dejame contarte en esta nota qué son los Registros Akáshicos y cómo podés a través de ellos, acceder a tu alma. Incluso, a tus guías a tus maestros y a tu yo superior para obtener información que aún te esté faltando o que necesites para este momento presente de tu vida. Quiero hacer una aclaración antes. Los Registros Akáshicos son información. Si no trabajo en mi ser después de haber recibido esta información, probablemente nada cambie. Pero de lo que sí estoy segura, es de que acceder a esta información, suele darnos muchísima seguridad, disipar los miedos, y estar en paz con el deseo de mi alma.

Los Registros Akáshicos son considerados por muchas tradiciones espirituales y filosóficas como un archivo metafísico que contiene toda la información sobre el alma de cada persona, así como sobre todos los eventos, pensamientos y emociones que han tenido lugar en la historia del universo. La palabra “Akasha” proviene del sánscrito y se traduce generalmente como “éter” o “espacio”, lo que implica una dimensión más allá de la realidad visible a los ojos.

Se cree que los Registros Akáshicos almacenan el conocimiento de todas las experiencias humanas y de vida. Cada alma tiene su propio registro, donde se inscriben sus pensamientos, acciones, decisiones y aprendizajes. (De esta vida y de otras, pasadas y futuras).

A través de ciertas prácticas como la meditación, la visualización, o con la ayuda de un lector de Registros Akáshicos, es posible acceder a esta información para obtener guía y claridad sobre la vida.

Cómo pueden ayudar a cambiar tu vida

Acceder a tus Registros Akáshicos puede ofrecerte una comprensión más profunda de tus patrones de comportamiento, emociones y decisiones. Al entender lo que motiva tus acciones, puedes tomar decisiones más conscientes. Muchas personas utilizan los registros para liberar traumas o bloqueos emocionales que pueden estar afectando su vida presente. Esto puede facilitar un proceso de sanación profunda. Los Registros te van a dar muchas veces la información desde donde proviene el trauma o la herida, y esto se trabaja después con un terapeuta. La mayoría de las personas que abrimos Registros o por lo menos yo, somos también terapeutas, entonces podemos acompañar durante todo el proceso.

Si te sentís perdido en tu propósito o dirección, los Registros Akáshicos pueden proporcionar información valiosa sobre tu propósito de vida, ayudándote a alinear tus acciones con tus objetivos y deseos más profundos.

Los registros pueden ofrecerte una perspectiva sobre las dinámicas en tus relaciones. Esto puede ayudarte a comprender mejor a los demás y a ti mismo, fomentando la empatía y el perdón. Al obtener conciencia de tus elecciones y de cómo afectan tu vida, puedes empoderarte para hacer cambios significativos. La toma de decisiones informada puede abrir nuevas oportunidades y caminos.

Los registros pueden ofrecer información sobre tus talentos, habilidades innatas y pasiones. Esto te ayudará a identificar lo que realmente te motiva y te apasiona en la vida. A través de la exploración de tus experiencias pasadas, puedes comprender mejor qué lecciones han sido significativas para ti, lo que puede guiarte hacia tu propósito. También pueden revelar patrones en tu vida que indican hacia dónde puedes ir. Reconocer estos patrones puede ofrecerte claridad sobre las áreas en las que deberías concentrarte o los cambios que necesitas.

A menudo, las personas tienen creencias o miedos que les impiden buscar su verdadero propósito. Explorar estos bloqueos en tus registros puede ayudarte a liberarte de ellos y avanzar con confianza.

Conexión con el Yo Superior

La conexión con tus Registros Akáshicos puede fortalecer tu conexión con tu yo superior o espiritual. Esto puede ofrecerte una sensación de paz y claridad, facilitando la toma de decisiones alineadas con tu propósito. Una vez que has visto y comprendido la información en tus registros, puedes sentirte más empoderado para tomar decisiones conscientes que se alineen con tu propósito. Esto puede inspirarte a actuar en la dirección que deseas.

Es fundamental recordar que si bien los Registros Akáshicos pueden ofrecerte valiosos insights y claridad, el proceso de encontrar un propósito en la vida a menudo implica reflexión interior, exploración personal y acción. También es útil complementar esta exploración con otras prácticas como la meditación, la terapia, el coaching o la autoevaluación.

Si decides explorar tus Registros Akáshicos, hazlo con una mente abierta y el deseo de aprender, y estarás en un buen camino para descubrir tu propósito. Si tienes más preguntas o necesitas orientación adicional, íno dudes en preguntarme! Las sesiones de Registros Akáshicos pueden variar en formato y enfoque dependiendo del lector o practicante. Yo he comprobado que funcionan tanto virtual como presencialmente.

Aprovecho a contarte un poco sobre las mismas. Antes de la sesión, es recomendable que pienses en las preguntas o temas que te gustaría explorar. Tener una intención clara puede facilitar una experiencia más enriquecedora. Intenta abordarla con una mente abierta y receptiva, dejando de lado el escepticismo, si es posible. Esto ayuda a que la energía fluya durante la sesión. Suelen durar una hora aproximadamente.

Es importante elegir un lector de Registros Akáshicos en quien confíes y con el que te sientas cómodo. Investigar sobre la experiencia y las referencias del lector puede ser útil. Si decides participar en una sesión, mantén una mentalidad abierta y receptiva a la información que puede surgir. En lo personal recomiendo que tu lector también pueda acompañarte en el proceso terapéutico posterior.

