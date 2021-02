Reino Unido: casi se ahoga con un pollo de McDonald's con forma de pene

Una pieza de pollo en forma de pene de McDonald's lo dejó boquiabierto, dudando si darle un mordisco o no.

image.png Reino Unido: pedazo de pollo de McDonald's con forma de pene

Lo primero que hizo el atonito Rich, según admitió, fue corroborar que lo que tenía ante sus ojos fuera realmente pollo y no el órgano reproductor de alguien.

Rich, se lo tomó en broma y contó que su inmediata preocupación estaba relacioando con el bienestar del famoso personaje de la cadena de comida rápida, Ronald McDonald.

El hombre que trabaja en la construcción narró la divertida situación: "Estaba con mi hija y nos apetecía algo de McDonald's, así que pasamos por el local. Cuando llegué a casa y abrí la caja, me encontré con lo que parecía el "amigo" de Ronald McDonald."

"Realmente no sé qué decir porque se ve como "eso". No he visto a Ronald en un tiempo, así que espero que esté bien", contó el jocoso Rich.

Afortunadamente para Rich y el Sr. McDonald, la carne empanada, en una inspección más cercana, resultó ser pollo.