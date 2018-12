"Sabemos que su viaje a Brasil puede generar algún tipo de obstáculos en la investigación, pero sabíamos que esto podía pasar y nosotras no vamos a bajar los brazos. El no cometió ningún delito al irse del país, podía hacerlo, pero esto no cambia nuestra estrategia", comentó.

En cuanto al lugar que eligió Darthés, su país natal, la abogada contó que no fue casual ya que tiene amparo por parte de la Justicia. "Brasil tiene un convenio que no extradita a sus nacionales, en todo caso el juicio se hace en Brasil", comentó.

Pero enseguida aclaró que de ninguna manera esto frena la investigación y mucho menos el avance de la causa. "Es algo que se esperaba, pero la investigación continúa y estamos satisfechos", dijo.

Por otra parte, la abogada contó cómo sigue Thelma el caso y cuál fue su reacción cuando se enteró de la salida del actor. "Thelma está conmocionada, no sólo con lo que le pasó, sino con todo lo que se generó a partir de su denuncia. Esto debe cambiar para siempre la manera de encarar estos casos. A partir de ahora debe cambiar, se le tiene que creer y respetar la palabra a las mujeres que denuncian. Antes en este país no se le creía a las mujeres, esto cambió a partir de lo de Thelma", aseguró.