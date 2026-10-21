San Isidro: un rayo mató a cuatro yeguas de polo en el Jockey Club

La descarga eléctrica provocó la muerte de cuatro yeguas de polo. Otros dos animales cayeron al suelo, pero lograron recuperarse. Un trabajador resultó herido.
Un rayo mató a cuatro yeguas de polo en el Jockey Club de San Isidro y hay conmoción en el establecimiento. El dramático hecho sucedió este miércoles durante las tormentas eléctricas que azotaron la zona.
De acuerdo con la información dada a conocer, las muertes ocurrieron cuando un rayo impactó en el suelo mientras se desarrollaba una práctica en la cancha 6 del predio.
Cuatro yeguas murieron, mientras que otras dos lograron sobrevivir tras el fuerte impacto.
Las vendas rojas que cubrían las patas de los animales se rompieron a la altura de los tobillos, un detalle que llamó la atención tras lo sucedido.
Al momento del hecho los animales se encontraban con un cuidador, quien salió despedido cerca de tres metros, por lo que fue atendido por personal médico.
Allegados al caso señalaron que los animales afectados “tienen un valor relativo, no son de los más caros”. No se recuerda un episodio parecido entre los aficionados de este deporte.
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