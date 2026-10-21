Cortes de agua en 15 barrios de Buenos Aires: cuándo se normalizará el servicio, según AySA

Los trabajos sobre una red clave de distribución comenzaron durante la noche y podrían provocar inconvenientes en el suministro hasta este miércoles por la tarde.
El suministro de agua potable podría presentar complicaciones en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires durante este miércoles. AySA lleva adelante tareas de mantenimiento que pueden generar baja presión o interrupciones temporales hasta las primeras horas de la tarde, cuando está previsto que finalice la intervención.
Los trabajos comenzaron el martes 20 de octubre a las 22 y alcanzan a sectores de 15 barrios porteños: Agronomía, Belgrano, Chacarita, Coghlan, Colegiales, Núñez, Palermo, Parque Chas, La Paternal, Villa Crespo, Villa del Parque, Villa Devoto, Villa Ortúzar, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza.
La intervención contempla el reemplazo de dos válvulas instaladas en 1917, componentes fundamentales para el funcionamiento de la infraestructura. Debido a la extensión de la red y a las condiciones particulares de cada zona, las consecuencias serán diferentes según la ubicación de los usuarios.
En ese sentido, no todas las viviendas se quedarán sin agua. En algunos domicilios, el inconveniente podría manifestarse únicamente en una menor presión, especialmente en los pisos más altos de los edificios o en propiedades con tanques de reserva de poca capacidad.
El operativo incluye la sustitución de las antiguas válvulas esclusas por nuevas unidades mariposa, fabricadas especialmente para cañerías de aproximadamente 1.100 milímetros de diámetro. Se trata de conductos que llevan el agua desde la planta potabilizadora General San Martín, ubicada en Palermo, hasta la estación elevadora de Villa Devoto, donde se incrementa la presión para abastecer a diferentes sectores de la Ciudad.
La renovación de estas piezas busca mejorar el funcionamiento de una red con componentes de más de un siglo de antigüedad. Según el cronograma previsto, el servicio comenzará a normalizarse una vez concluidas las tareas, aunque la recuperación de la presión podría ser gradual y demorar más en algunas zonas.
Mientras se desarrolla el operativo, se recomienda guardar una cantidad moderada de agua para cubrir las necesidades esenciales y anticipar actividades que demanden un mayor consumo, como ducharse o lavar los platos.
Por otra parte, si al restablecerse el suministro el agua presenta turbidez, la recomendación es dejarla correr hasta que recupere su aspecto habitual. Además, AySA pidió hacer un uso responsable del recurso durante el período de mantenimiento.
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