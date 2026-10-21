Cortes de agua en 15 barrios de Buenos Aires: cuándo se normalizará el servicio, según AySA

Por qué AySA realiza los trabajos y cuándo volverá el agua

El operativo incluye la sustitución de las antiguas válvulas esclusas por nuevas unidades mariposa, fabricadas especialmente para cañerías de aproximadamente 1.100 milímetros de diámetro. Se trata de conductos que llevan el agua desde la planta potabilizadora General San Martín, ubicada en Palermo, hasta la estación elevadora de Villa Devoto, donde se incrementa la presión para abastecer a diferentes sectores de la Ciudad.

La renovación de estas piezas busca mejorar el funcionamiento de una red con componentes de más de un siglo de antigüedad. Según el cronograma previsto, el servicio comenzará a normalizarse una vez concluidas las tareas, aunque la recuperación de la presión podría ser gradual y demorar más en algunas zonas.

Qué hacer ante la falta de agua

Mientras se desarrolla el operativo, se recomienda guardar una cantidad moderada de agua para cubrir las necesidades esenciales y anticipar actividades que demanden un mayor consumo, como ducharse o lavar los platos.

Por otra parte, si al restablecerse el suministro el agua presenta turbidez, la recomendación es dejarla correr hasta que recupere su aspecto habitual. Además, AySA pidió hacer un uso responsable del recurso durante el período de mantenimiento.