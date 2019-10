La inminente situación se da en la planta que la empresa CIDAL tiene en San Luis. De cerrarse, 65 trabajadores quedarían en la calle.

Por otra parte, según informa el matutino Página /12, diversas empresas del sector sostienen que desde hace un tiempo hay sobrestock por la caída del mercado interno.

Actualmente, CIDAL es una firma nacional que se dedica a la fabricación de productos de látex como globos de agua, de cotillón y preservativos.

En diferentes declaraciones, uno de los delegados sostiene que el principal problema es que no se produce porque "no tenemos materia prima y en el caso del látex, la empresa no pudo hacer la compra".

El próximo jueves, los trabajadores se reunieron con accionistas para continuar las negociaciones e intentar llegar a un acuerdo y pagos atrasados.