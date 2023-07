Se sintió en Mendoza un sismo de 5.6 con epicentro en Chile

Según la información preliminar del Instituto Nacional de Prevención Sísmica de Argentina (Inpres), el temblor tuvo epicentro a 41 kilómetros al noreste de Santiago de Chile y a 140 kilómetros al oeste de la capital de Mendoza.

En tanto, el Centro Sismológico Nacional de Chile indicó que la magnitud fue de 5.6, localizada a 15 kilómetros al Norte de Farellones.

La profundidad del mismo fue de 98 kilómetros y no hubo reporte de heridos ni daños materiales.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) indicó que "las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

Recomendaciones:

Antes de un sismo: establecer un plan de prevención sísmica para el lugar. Ubicar y señalizar zonas seguras o libres de riesgo. Designar responsables para cortar los servicios de agua, gas, luz y otros suministros. Disponer de luces de emergencias, linternas y radio a transistores. Verificar periódicamente el funcionamiento de puertas y portones. Señalizar y mantener libre de obstáculos las vías de escape Establecer un plan de emergencia familiar. Participar activamente del funcionamiento del plan de emergencia sísmico.

Durante un sismo: tener calma y proceder de acuerdo con lo establecido en el plan de emergencia. No permanecer en lugares donde existan objetos cuya caída pueda provocar accidentes. No salir a balcones bajo ninguna circunstancia. No usar ascensores. Si se encuentra en un local con aglomeración de personas (autoservicios, templos, cines, etc.), permanecer en el lugar y aplicar las medidas de protección. No acudir inmediatamente a la salida. Ser solidario con los semejantes frente a la emergencia.

Después de un sismo: intentar resolver los problemas inmediatos; la ayuda puede tardar en llegar. Verificar si hay heridos y practicar los primeros auxilios. No caminar descalzo, ni a oscuras. Controlar que no haya pérdidas de agua, gas y electricidad. No usar, salvo casos de extrema necesidad, el teléfono, vías de transporte y servicios públicos. No encender fósforos, ni conectar llaves eléctricas. Utilizar linternas a pilas o baterías para iluminarse. Estar informado a través de cualquier medio, ya que puede recibir noticias y recomendaciones importantes. No propagar rumores infundados. Obedecer las instrucciones del personal encargado de manejar la emergencia sísmica. Observar si el edificio esta deteriorado y consultar con un profesional especializado a fin de determinar las condiciones de seguridad sísmica del mismo.