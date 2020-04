De la iniciativa #SeamosUno participan el CIAS, CARITAS, Banco de Alimentos, ACIERA (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina), el Consejo de Pastores Evangélicos de CABA y la AMIA, quienes a su vez convocaron a asociaciones, uniones y cámaras de empresas y están invitando a hacer su aporte a todo aquel que quiera sumarse. Esta iniciativa responde a la emergencia en la emergencia; es decir, llegar a aquellos que estaban en emergencia antes del virus y a los que han entrado en ella por el virus.

“Enfrentamos un tsunami del que ignoramos el tamaño de la ola que nos va a pegar. Nos angustia la incertidumbre, tanto de los efectos del virus como de la crisis económica. Esa angustia se acrecienta en los hogares de los que no comieron hoy y no saben si van a comer mañana y en los que temen por los próximos días”, afirma Rodrigo Zarazaga, Director del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS). “Podemos solo mirar a la responsabilidad del Estado o, por el contrario, entender que el país es una construcción colectiva y asumir que todas las dirigencias tenemos que aportar. No es momento para eludir responsabilidades, sino el momento que todos Seamos Uno” agrega Zarazaga.

Actualmente, las acciones de #SeamosUno se concentran en reunir recursos económicos para llegar a adquirir los insumos para producir el millón de cajas y llegar a 4 millones de personas. Quienes forman parte de esta iniciativa son asociaciones de culto y empresariales, emprendedores, trabajadores, ONGs y gente de gobierno que juntos y unidos se transforman en voluntarios con su tiempo y dedicación para el armado de cada caja, el aporte de los recursos necesarios y su apoyo para que #SeamosUno crezca cada día más.

Cada aporte de mil pesos será destinado al armado de una caja. La página web www.seamosuno.com.ar contiene un formulario para hacer efectiva cada donación. Está previsto que la distribución comience en menos de dos semanas y se extienda hasta alcanzar o superar el millón de cajas entregadas.

#SeamosUno cuenta con un control exhaustivo de los procesos de recaudación, adquisición de productos, control de las cajas alimentarias y entrega de las mismas, todo ello auditado por Deloitte, E&Y, KPMG y PWC, todas compañías de renombre que aseguran la transparencia del proceso y que forman parte de la iniciativa.

ADEMÁS:

Barbijos: aseguran que es "absolutamente necesario"

Movida solidaria de los 5 grandes del fútbol argentino y sus figuras

El Gobierno destina $ 655.700 millones para mitigar efectos del Coronavirus