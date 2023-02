Tarjeta SUBE estudiantil: cómo pedir el descuento paso a paso

El beneficio consiste en hasta 50 viajes mensuales de lunes a viernes, con un tope de cuatro por día, y el trámite puede iniciarse a través de Internet.

Cómo conseguirlo en Provincia de Buenos Aires:

• Ingresar al sitio Boleto Estudiantil en cualquier momento del ciclo lectivo para completar el formulario de inscripción y obtener un número de trámite. Además, se deberá aclarar si el/la estudiante ya posee una SUBE (en caso de no tener, se le entregará una sin cargo).

• Acercarse al punto de registro seleccionado con DNI, fotocopia de DNI y el número de trámite obtenido en el punto anterior.

• Apoyar la SUBE en una Terminal Automática, la app Carga SUBE o un dispositivo de Conexión Móvil para activar el beneficio.

• Imprimir la credencial y presentarla antes de cada viaje, indicando al chofer el nivel de estudio.

image.png El beneficio consiste en hasta 50 viajes mensuales de lunes a viernes

Cómo conseguirlo en la Ciudad de Buenos Aires:

• Ingresá a Boleto Estudiantil en cualquier momento del ciclo lectivo y completar el formulario de inscripción.

• Pedir turno en una Sede Comunal habilitada.

• Apoyar la SUBE en una Terminal Automática, la app Carga SUBE o un dispositivo de Conexión Móvil para activar el beneficio.

• Antes de viajar, indicar al chofer el nivel de estudio.

Quiénes pueden tramitar el boleto estudiantil:

En Provincia de Buenos Aires, en tanto, podrán viajar sin cargo de lunes a viernes de 6 a 23.59 quienes cursen los niveles inicial, primario o secundario en instituciones públicas o privadas que reciban aportes del Estado. El beneficio aplicará sólo si la o el estudiante vive a más de 600 metros de la escuela o jardín y a más de 800 metros para el nivel secundario.

En la Ciudad de Buenos Aires, el beneficio está destinado a alumnas y alumnos de nivel inicial, primario y secundario que asistan a escuelas públicas o privadas con 100% de subsidio, quienes podrán viajar gratis en colectivos, subtes y Premetro de lunes a viernes entre las 5 y las 23.59.

También se otorga a estudiantes de Educación Especial y a quienes estén cursando la secundaria en un Centro de Formación Profesional.

image.png La Tarjeta SUBE estudiantil permite que jóvenes estudiantes de distintos niveles educativos realicen viajes gratuitos

Cómo tramitarlo para estudiantes universitarios:

Podrán acceder al boleto quienes sean alumnos y alumnas regulares de la Universidad Provincial de Ezeiza o las universidades nacionales Gral. Sarmiento, Arturo Jauretche, de Avellaneda, Hurlingham, José C. Paz, Lanús, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Moreno, del Oeste, Quilmes, San Martín y Tres de Febrero.

Los requisitos para obtenerlo son:

• Residir en la Provincia de Buenos Aires a una distancia mayor a dos mil (2.000) metros del establecimiento educativo.

• Tener como mínimo aprobadas tres (3) materias durante el año anterior y una (1) materia en el semestre inmediatamente anterior o actividad académica similar. En el caso de quienes cursan el primer año de la carrera, deberán acreditar haber finalizado el nivel medio y no adeudar materias al momento de la entrega de la documentación.

• No poseer título universitario o terciario.

¿Cómo pedirlo?

• Registrá la tarjeta SUBE.

• Ingresar al portal web de la Facultad con usuario y clave.

• Completar el formulario web de inscripción de la Subsecretaría de Transporte, que comunicará mensualmente al mail registrado cuando estén disponibles las precargas.

• Acreditar el saldo de la precarga a través de una Terminal Automática, la app Carga SUBE o un dispositivo de Conexión Móvil.

Para saber si se puede tramitar el boleto estudiantil para SUBE en el resto del país, se deben consultar requisitos y renovaciones en cada municipio.

La SUBE Estudiantil puede usarse como una SUBE común en días y horarios no escolares, sin gratuidad en los viajes. También podrá usarse si se superan los 50 viajes mensuales, aunque no aplicará el beneficio. Además, quienes tengan Tarifa Social podrán acceder a la SUBE Estudiantil para viajar a menor costo cuando no aplique el boleto gratuito.