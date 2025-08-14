Provocación: Reino Unido invita a estudiantes argentinos a visitar las Islas Malvinas como si fueran turistas

La polémica convocatoria, que también se extiende a estudiantes de Uruguay y Paraguay, se refiere al archipiélago como "Islas Falkands", desconociendo su verdadero nombre y la soberanía de la Argentina sobre el territorio.

La propuesta, difundida a través de la cuenta “Falklands de Cerca”, convida a jóvenes universitarios mayores de 18 años de los tres países a participar en un concurso que les permitirá “conocer su naturaleza, su cultura y su comunidad de primera mano”.

image

"¡Ya están abiertas las inscripciones! Si eres estudiante universitario en Uruguay, Argentina o Paraguay y tienes más de 18 años, puedes ganar un viaje de una semana a las Islas Falkland para conocer su naturaleza, su cultura y su comunidad de primera mano", explica el Gobierno británico en la cuenta de X "Falklands de Cerca".

Islas Malvinas Hoy siempre argebtinas.jpg

Los ganadores recibirán como una suerte de premio una estadía de una semana en las islas, con una agenda centrada en actividades turísticas, culturales y de integración comunitaria.

image

La Cancillería calla, la Provincia de Buenos Aires responde

De inmediato se generó una dura respuesta en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministro de Gobierno Carlos Bianco.

"En el ámbito educativo, a través del proyecto 'Malvinas Futuro', impulsamos una propuesta que articula materiales educativos, acciones territoriales y formación docente con eje en la Cuestión Malvinas", ejemplificó.

"Mientras el Reino Unido desinforma y manipula vulgarmente a nuestros alumnos y alumnas universitarias, la provincia de Buenos Aires firmó convenios de colaboración con nueve universidades nacionales en tres líneas principales: federalismo, Cuestión Malvinas y cooperación científica", agregó.

image

Y agregó: "con una mirada de soberanía comercial y marítima, reclamamos la cesión de jurisdicción del Canal Magdalena, que nos permitirá contar con un paso soberano para nuestro comercio y una mayor conectividad con los puertos del centro y el sur de nuestro Mar Argentino".

Y concluyó: "El camino de subordinación y entrega que propone Milei termina siempre en el mismo lugar: un país más débil y dependiente. Por eso, tenemos la obligación de reposicionar a la Argentina como una nación soberana en el sistema internacional, en función de un proyecto de desarrollo".