Este viernes 15 de agosto es día "no laborable": quiénes deben trabajar

La designación del viernes 15 de agosto como día no laborable fue establecida por el Gobierno y se enmarca en la Ley 27.399, la cual faculta al Poder Ejecutivo a fijar hasta tres jornadas no laborables al año, siempre que estas coincidan con lunes o viernes.

La diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable

En un feriado nacional, como lo es el domingo 17 de agosto, es obligatorio para los trabajadores descansar. Si un empleado es convocado a prestar servicios durante un feriado, el empleador debe abonarle el doble de la remuneración de una jornada habitual, según lo establece la ley 20.744 de Contrato de Trabajo.

Por otro lado, en un día no laborable, la situación es diferente: la decisión de trabajar o no queda a criterio exclusivo del empleador. Si la empresa decide operar normalmente, el trabajador percibirá su salario habitual, sin ningún adicional. No existe una obligación de pagar una remuneración extra.

Qué se recuerda el domingo 17 de agosto

Cada 17 de agosto se conmemora el fallecimiento del máximo prócer de Argentina y Libertador de América, el General José de San Martín, considerado como el Padre de la Patria.

Además, sus expediciones militares resultaron claves en las luchas por la emancipación de Chile y Perú. El cruce de los Andes en 1817, la segunda cordillera más alta del planeta, es considerado hasta el día de hoy como una de las hazañas militares más destacadas del mundo.

General San Martín.jpg General José de San Martín, Padre de la Patria, Libertador y Maestro masón

Cuáles son los próximos feriados que restan en el año

Todavía quedan algunos fines de semana largos en el año que podrían traer algunos días de descanso. En noviembre caerá el último fin de semana XL del año, que comenzará el viernes 21 con un feriado puente y se extenderá hasta el lunes 24, que se conmemora el Día de la Soberanía Nacional.