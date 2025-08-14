River empató sin goles con Libertad y definirá la serie en Núñez

El primer aviso fue para los dirigidos por Marcelo Gallardo con una acción de Gonzalo Montiel a los dos minutos. El defensor autor del penal que consagró a Argentina como campeón del Mundial Qatar 2022 anticipó un centro desde el córner derecho con un cabezazo cruzado que se fue por encima del travesaño.

Luego, nueve minutos más tarde, fue Franco Armani, también integrante del equipo de Lionel Scaloni en tierras asiáticas, despejó al córner una pelota alta en forma de centro que se fue cerrando contra su arco. A los 23 de la etapa inicial el golero también controló un cabezazo cruzado sin dar rebote.

La respuesta del Millonario llegó a los 28 a través de Facundo Collidio. El delantero buscó un disparo a colocar contra el palo izquierdo de Martín Silva, pero la pelota se marchó por un costado. Y cuatro minutos después fue nuevamente Armani quien se lució al estirar su brazo izquierdo para impedir el remate con destino de gol de Hugo Fernández.

Embed Empate en Asunción: @clublibertadpy y @RiverPlate igualaron sin goles por la ida de los Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores #GloriaEterna pic.twitter.com/H1ippO7P22 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 15, 2025

La última del primer tiempo fue para River y estuvo en los pies de Matías Galarza Fonda, quien se inclinó de derecha al centro y resolvió con un zurdazo controlado por Silva. La segunda parte arrancó con Gallardo metiendo tres cambios: el reaparecido Sebastián Driussi, Nacho Fernández y Juanfer Quintero ingresaron por Miguel Borja, Kevin Castaño y Santiago Lencina, respectivamente.

Como había ocurrido en la etapa inicial, el Millonario también intentó golpear de entrada cuando, al minuto de juego, Sebastián Boselli bajó un centro de Montiel desde el córner izquierdo y, sobre el segundo palo, Nacho Fernández no llegó a darle dirección a un testazo que se fue por arriba del travesaño.

Después hubo una doble aparición de Collidio a los 53 y 58 minutos. Primero el delantero fue molestado por un defensor en medio de su disparo en el área chica y el balón terminó en las manos del arquero de Libertad. Y luego forzó otra tapada de Silva. Con River dominando los minutos finales, a través de disparos desde lejos de Nacho y Juanfer, en tres oportunidades, finalmente el encuentro culminó 0 a 0.

Formaciones e ingresos

Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Néstor Giménez, Diego Viera; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria; Lorenzo Melgarejo, Iván Franco, Hugo Fernández; y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Matías Galarza Fonda, Santiago Lencina; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

En el equipo paraguayo ingresaron Cruz por Aguilar, Fernández por Franco y Caballero por Campuzano. Y en el argentino lo hicieron Quintero por Lencina, Fernández por Castaño y Driussi por Borja.