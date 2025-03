Temporal en Bahía Blanca: para la Provincia, "hay que reconstruir una ciudad"

En declaraciones radiales, el funcionario destacó el trabajo conjunto entre el Ejecutivo nacional y el gobierno provincial, "poniendo a disposición recursos", y confirmó el pedido de 10.000 millones de pesos para reparar los daños causados por el temporal en Bahía Blanca.

"Me comuniqué con Guillermo Francos y al rato me dijo que había hablado con (Luis) Caputo y fue sí. Todo lo que aporte el gobierno nacional es necesario", consideró Bianco.

En la madrugada de este sábado, el gobernador Axel Kicillof llegó a Bahía Blanca y se mostró con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri. Fue a través de una imagen en la que también aparecen el intendente Federico Susbielles, y los ministros de la Provincia Javier Alonso (Seguridad) y Martín Marinucci (Transporte). Los dirigentes se encontraban coordinando acciones en el Comité de Operaciones de Emergencia que montó el municipio de Bahía Blanca.

“Me parece inoportuno polemizar, no voy a hacerlo. Nosotros estamos para trabajar, la última vez lo hicimos con menos colaboración, pero la necesitabamos. Hoy la tenemos y yo la agradezco y la reconozco, nunca hice otra cosa. No me gusta insultar, las provocaciones son para otras cosas. Estamos grandes para en un hecho así hacer campaña electoral”, dijo Kicillof en una entrevista televisiva.

temporalbahiablancakicillof4.jfif.jpeg El gobernador bonaerense Axel Kicillof llegó a Bahía Blanca y se reunió con integrantes del comité de crisis.

Piden declarar la emergencia ambiental en Bahía Blanca

Un grupo de distintos bloques de la oposición presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional por un plazo de 90 días en la ciudad de Bahía Blanca, en Coronel Rosales y todos los municipios de la región afectados por el temporal.

Los legisladores manifestaron que "esta declaración se realiza con el fin de adoptar todas las medidas conducentes a restaurar y restablecer las zonas afectadas por dicho temporal, donde muchas familias han sido evacuadas por tal crítico y devastador fenómeno climático".

"La situación representa una grave crisis, principalmente por las inundaciones en zonas clave, incluido el Hospital Provincial José M. Penna, que sufrió fallas eléctricas y se encuentra colapsado, con el subsuelo está completamente inundado, generando graves complicaciones en su funcionamiento", indicaron.

Después del temporal, habilitaron el aeropuerto de Bahía Blanca

El Aeropuerto Comandante Espora, de la ciudad de Bahía Blanca retomó este sábado sus operaciones aerocomerciales habituales, luego del temporal que afectó a la región. Tras una exhaustiva inspección técnica y un análisis detallado de la pista y las instalaciones del aeropuerto, se determinó que se encontraba en condiciones seguras para la reanudación de los vuelos comerciales.

Según fuentes del sector, apuntaron que el proceso de normalización de los servicios contó con la colaboración de los organismos competentes, incluyendo personal de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), del concesionario Aeropuerto de Bahía Blanca S.A., de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), así como también de los equipos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), y Bomberos de la Policía Federal.