El Gobierno anunció una ayuda de $10.000 millones para Bahía Blanca

"El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se comunicó con el intendente de Bahía Blanca, quien le solicitó una ayuda económica de 10.000 millones de pesos para reparar daños, que ya autorizamos", confirmó Caputo desde su cuenta de la red social X. "¡Ojalá las cosas mejoren pronto!", expresó en su posteo.

La novedad fue dada a conocer en medio de los operativos del gobierno bonaerense y el Ejecutivo nacional para asistir a los damnificados por el temporal. En total, cayeron más de 400 milímetros, lo que generó que 1.321 personas fueran evacuadas por la inundación de sus casas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1898148149434192242&partner=&hide_thread=false Terrible lo que están viviendo los Bahienses. Toda nuestra solidaridad y apoyo en este difícil momento. El jefe de Gabinete @GAFrancosOk se comunicó con el intendente de Bahía Blanca quien le solicitó una ayuda económica de 10 mil millones de pesos para reparar daños, que ya… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 7, 2025

El gobernador Axel Kicillof ya está en Bahía Blanca

Anoche, el gobernador bonaerense Axel Kicillof llegó a Bahía Blanca y se reunió con el comité de crisis en el lugar, donde también se encontraban los funcionarios nacionales. "No puedo objetar nada, se está trabajando de manera coordinada", afirmó en una entrevista televisiva.

"Me parece inoportuno polemizar, no voy a hacerlo. Nosotros estamos para trabajar, la última vez lo hicimos con menos colaboración, pero la necesitábamos. Hoy la tenemos y yo la agradezco y la reconozco, nunca hice otra cosa. No me gusta insultar, las provocaciones son para otras cosas. Estamos grandes para en un hecho así hacer campaña electoral”, remarcó Kicillof.

El Ejecutivo provincial dispuso, entre otras cosas, el envío de 44 efectivos especializados en rescate y seguridad siniestral, ocho agentes de Defensa Civil; ocho lanchas de rescate urbano, cinco botes semirrígidos, seis botes (uno con motor) y diez kayaks; tres camiones de carga con materiales y recursos operativos; 120 cuchetas; una carpa; dos drones para el reconocimiento barrial con cámaras infrarrojas; 17 camionetas; un minibús; una torre de iluminación; un equipo de transferencia, y dos helicópteros.

temporalbahiablancakicillof.jfif El gobernador bonaerense Axel Kicillof conversa con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri.

Al menos diez muertos por el temporal en Bahía Blanca

El Comité de Emergencia de Defensa Civil confirmó que diez personas murieron a causa del temporal. Las víctimas fueron halladas en distintas zonas de la ciudad, incluyendo Sarmiento al 1000, Rawson y Paroissien, y la localidad de General Daniel Cerri.

Las autoridades locales insisten en la necesidad de que los habitantes permanezcan en sus hogares y eviten circular por la ciudad, debido a las calles anegadas y los riesgos eléctricos. Las zonas más afectadas hasta el momento son la localidad de General Daniel Cerri, Canal Maldonado y zona de influencia, Arroyo Napostá y la zona del Parque Boronat. Se estiman mas de 400 milímetros de acumulado de agua durante la tormenta.

En ese contexto, el gobierno nacional dispuso de la Brigada Húsares y un hospital de campaña de 100 camas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri, se encuentran en Bahía Blanca. "Las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas trabajan coordinadamente para quienes más lo necesitan", destacó la funcionaria.