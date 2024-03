Temporal en el AMBA: 800 evacuados y daños por 30 mil millones de pesos

Según una evaluación privada, las pérdidas podrían estimarse en 30 mil millones de pesos, con innumerables barrios afectados tanto en la Ciudad como el Gran Buenos Aires.

El informe de la ONG Defendamos Buenos Aires sobre la súper tormenta, que se abatió sobre casi todo el país pero con inusual violencia en el AMBA, asegura que "dejó 12 mil árboles caídos, 6 mil automóviles con diverso grado de daño, 14 mil inmuebles afectados".

Este miércoles por la tarde, Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA alerta rojo por precipitaciones de gran intensidad y vientos superiores a los 100 km/h.

TORMENTAS SEVERAS CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y CAIDA DE GRANIZO.

Hora: 20/03/2024 16:45h

Válido por 1 hora.

En algunos barrios de la Ciudad ya habían caído más de 100 milímetros, y los cortes de luz afectaban a más de 100 mil usuarios se vieron afectados.

En Edenor eran 20.685 los afectados este miércoles por la tarde, mientras que en Edesur 41.478, según datos de la página oficial del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

En tanto el SMN mantenía alerta naranja por tormentas fuertes para las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos.

En tanto, el organismo indicó que rige una advertencia de color amarillo para Santiago del Estero, centro de Córdoba y sureste de San Luis.

"El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por caída de granizo e intensas ráfagas que podrían superar los 90 km/h, abundante caída de agua en cortos períodos, y frecuente actividad eléctrica. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, pudiendo ser superados en forma puntual", indica el SMN.

Para mañana jueves se espera un frente frío por la franja central del país, lo que favorece, según el SMN, "el desarrollo de tormentas fuertes en las áreas bajo alerta".

Las lluvias ya superaron los 100 milímetros en algunos barrios porteños

Las lluvias de las últimas horas ya superaron los 100 milímetros en algunos barrios porteños como Agronomía, Saavedra y Palermo.

"El agua escurrió bien hoy. Tenemos 272 llamados de reclamos, hemos resuelto muchos y seguimos trabajando en algunos casos con personal en el lugar", indicó el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, este mediodía al monitorear el operativo por la tormenta.

Y agregó: "Tenemos en este momento 800 personas en la calle trabajando en distintos eventos, que a veces están vinculados a lo social, y a veces tienen más carácter de infraestructura, y tratamos de tender la mano y responder rápido. No nos pasa como uno ve en el conurbano, que el agua llega, se queda, porque en la Ciudad hay un sistema hídrico que funciona, pero en esos momentos de pico, con las lluvias que registramos, más de 70 milímetros en menos de una hora, por ejemplo en zonas como Palermo, las cosas se complican".

Al referirse a las obras que son fundamentales para mitigar la cantidad de lluvia, Macri aseguró: "El 100% del plan hídrico que comenzó en la gestión de Mauricio, se ha cumplido el 80%, hay un 20% que nos falta, y son obras prioritarias que nosotros no las vamos a suspender, más allá de la crisis, de que no tenemos la coparticipación que deberíamos estar recibiendo del Gobierno nacional, esas obras son de las que no se suspenden".

Además, comentó: " Vimos un auto que se había inundado, y ya puse a la dueña del mismo en contacto con nuestro equipo porque tenemos un sistema de subsidios cuando los vehículos son dañados por una inundación, algo que la Ciudad antes no tenía, y que implementamos rápidamente en la tormenta de diciembre, pero siempre hay cosas para revisar, y además "tenemos que ser conscientes de algo, con el calentamiento climático, está cambiando la realidad de las ciudades, la cantidad de agua que cae es diferente y tenemos que prepararnos mejor".