Según lo que informaron miembros del personal de la mencionada aerolínea low cost a sus clientes, Brasil había emitido una medida cautelar con la que prohibía el ingreso de personas inoculadas con la vacuna contra el coronavirus de origen ruso.

"No nos dejan abordar a pasajeros con doble vacuna de Sputnik V por una medida cautelar de Brasil a partir de hoy", contó por Twitter una de las pasajeras afectadas, y encendió las alarmas.

“¡Queremos volar! ¡Queremos volar!”, entonaron al unísono en un cántico de protesta muchos otros, cuando los ánimos ya estaban caldeados.

Pero pasada la medianoche, cuando faltaba poco para la partida del vuelo, la situación se solucionó. Los pasajeros afectados recibieron la autorización para abordar y, finalmente, pudieron viajar a la mencionada ciudad brasileña. Quienes no pudieron hacerlo fueron aquellos que no presentaron certificado alguno de vacunación (por no tenerlo o por no estar inoculados contra el Covid-19).

“Llegamos a Florianópolis. Nos pidieron toda la documentación y vacunas y jamás dijeron algo a los pasajeros con doble Sputnik”, contó la misma pasajera al llegar a destino.

POPULAR se comunicó con la compañía aérea, la cual indicó que se encontraba “trabajando en el tema” para brindar información sobre lo ocurrido al público, debido a que "Brasil está cambiando condiciones todos los días", dijo la vocera de Flybondi.

Horas más tarde, la empresa emitió el siguiente comunicado:

Flybondi informa que respecto al vuelo 5950 que partió desde Ezeiza esta madrugada con destino a Florianópolis, a raíz de cambios recientes en las condiciones para el ingreso de extranjeros a Brasil, se pidió a todos los pasajeros que presenten la debida certificación de vacunación de COVID 19. Aquellos que lo hicieron pudieron abordar y llegar a destino. Sin embargo, aquellos pasajeros que no presentaron la certificación correspondiente no pudieron embarcar.

Las compañías aereas deben aplicar los requisitos que disponen y son debidamente informados por las autoridades competentes.

Ante cualquier duda de los pasajeros respecto de los requisitos, les solicitamos que se contacten con Servicio al Cliente a través de los canales de atención:

hola@flybondi.com

0810.555.3592