Ante este panorama, la mandataria autorizó a cada dependencia para que arbitre las medidas necesarias para que exista un régimen de guardias mínimas rotativas. Lógicamente la medida generó muchas críticas en las redes sociales, por lo que voceros del gobierno tuvieron que aclarar que "no se trata de un asueto", ya que la planta política cumple hoy funciones normalmente y las guardias "garantizan los servicios mínimos sin afectar el normal desenvolvimiento de la actividad estatal".

Además, aseguraron que la medida obedece a las temperaturas récord y extraordinarias que desde el domingo vive la provincia y que se pronostican se mantendrán hasta hoy.

Lo cierto es que para los vecinos de Buenos Aires y del norte del país llegar a los 30 grados un día de verano es lo más común, por lo que las redes sociales se llenaron de burlas y críticas, pero también de comentarios que defendieron la medida.

Embed Asueto en Tierra del Fuego por 30 grados de temperatura . No nos extinguimos de pedo — Sergio Parra (@sergcer) 5 de febrero de 2019

Embed No se quejen y traten de vagos a los que le dieron asueto en tierra del fuego, ojalá en alguna provincia tomará esa decisión cuando su clima cambia abruptamente y no tengas que tratar con gente que se descompensa por el calor — Poblet (@PobleteGustavo) 5 de febrero de 2019

Hay que atender al hecho de que las particulares condiciones edilicias de las dependencias públicas fueguinas, preparadas para ser calefaccionadas y no para enfriarse, no permiten templar los ambientes acorde a ese inusual clima, teniendo en cuenta que la temperatura media de verano no supera los 10 grados.

Más allá de esto, el municipio de Ushuaia no adhirió a la disposición del gobierno, por lo que la actividad es normal en ese ámbito.

