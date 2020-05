Trabajo "en negro" y accidentes laborales: ¿qué puede hacer?

Si el accidente o enfermedad no le permitiera al trabajador prestar sus tareas tiene derecho a seguir percibiendo su salario por un período de tiempo cuyo máximo es de 2 años contados desde el accidente.¿Pero qué ocurre en el caso de los trabajadores que se encuentran prestando tareas estando ‘en negro’? Dado que no poseen una ART brindada por el empleador, ¿pierden el derecho a obtener su licencia remunerada,o llegado el caso, a ser indemnizados? La respuesta a esta última pregunta es NO porque si el empleador no cumple con su obligación de otorgar a los trabajadores una ART, entonces es él quien se hará cargo de todas las prestaciones dinerarias debidas en caso de un accidente o una enfermedad profesional.

En caso que el empleador tuviera ART para otros trabajadores el reclamo también puede efectuarse contra ésta. Es decir que tanto empleador y ART -en su caso- responden directamente frente al trabajador y son quienes deben pagarle el salario mientras el mismo se encuentre imposibilitado de concurrir a prestar tareas, brindarle las prestaciones médicas, traslado e indemnizarlo. Es importante que el trabajador que está ‘en negro’, sepa que posee los mismos derechos que aquel que se encuentra registrado,ya que el hecho de que la relación laboral no esté registrada no significa que no exista o que se puedan evadir las normas.

En resumen, cualquier trabajador, sin importarlas condiciones de su contrato de trabajo y las características de su relación laboral puede reclamar en caso de sufrir un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y tiene derecho no solamente a una licencia remunerada, prestaciones médicas, sino también a una indemnización.

