“Estamos todos mal. Hasta el momento no dijeron nada. Me llamaron por teléfono y me dijeron que vaya al campo de deportes. Estaba la Policía y los médicos. Me llamaron dos veces y me dijeron que venga. Ahí se cortó y fuimos”, contó Min Lin, el papá de Lucas, entre lágrimas.

En un primer momento, según el relato del Lin, la Policía no le dejó ver el cuerpo del pequeño, aunque después pudo reconocerlo. “Entramos en shock con mi señora. Todo esto nos duele mucho. Cuando estaba más tranquilo estuve mirando si tiene alguna cámara, pero no hay ninguna. Y desde la escuela me dicen que por eso no pueden saber qué pasó”, dijo.

Colonia.jpg El predio de 518 entre 137 y 138

"Lucas le tenía miedo al agua y quería aprender a nadar. No quería quedarse en casa y aburrirse", contó su padre, visiblemente emocionado.

Ahora, la Justicia investiga cómo fue que el Lucas terminó en la pileta. La fiscal, que investiga el caso, Cecilia Corbier, notificó la imputación al guardavidas y a una auxiliar y realizará hoy una inspección ocular en el predio.

La autopsia, por su parte, dio como causal de la muerte “asfixia mecánica por sumersión”. Con este informe se descarta, en principio, que el niño haya sido víctima de un ataque previo ya que el cuerpo no presentaba síntomas o señales de golpes.

En el grupo de Lucas eran 17 nenes, entre ellos su hermano. La parte más profunda de la pileta tiene 3 metros. El argumento de la defensa es que a esa hora de la tarde hay una caída del sol que provoca un reflejo en la superficie del agua que dificultó haber visto al chico.

Fernando Bdair, abogado de la familia, apuntó al colegio. "Creemos que hubo negligencia", sostuvo, en diálogo con TN. "Ellos expresan que están en regla, que la colonia está habilitada. Veremos. Vamos a ver si existió abandono de persona, si hubo homicidio. Lo que está claro es que el colegio tiene una responsabilidad", agregó.

Para apoyar a la familia Lin y pedir justicia, padres del colegio al que asistía Lucas, familiares, amigos e integrantes de la comunidad china e convocaron y fueron hasta la colonia.

El intendente de La Plata se solidarizó con la familia

El intendente de La Plata, Julio Garro, se solidarizó con la familia Lin y recordó la muerte de su hijo. "Es un dolor enorme, en lo personal pasé por lo mismo: yo perdí un hijo en un accidente en una pileta en el año 1998. Estoy esperando unos días para sentarme con los padres y darles un abrazo", dijo.

"Ni bien pasó esto a la tarde mi mujer me llamó llorando. Es muy duro para todo vecino de nuestra ciudad y para cualquier habitante del mundo, entiendo la impotencia de esos padres", remarcó Garro y pidió: "Hay que investigar a fondo e ir con todo contra los responsables. Uno tiene que estar seguro de en manos de quién deja a un hijo".