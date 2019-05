Cerca de las 14 de este martes, se registraron incidentes cuando los militantes intentaron cortar el Metrobus de la 9 de Julio a la altura de la avenida Belgrano, donde se encuentra la sede de la cartera que dirige Carolina Stanley.

Embed #AHORA | Marchamos hacia Desarrollo Social contra el hambre, la desocupación, la pobreza y las políticas de ajuste del Gobierno. pic.twitter.com/uGysKLtqrf — Ricardo Peidro (@RicardoPeidro) 23 de abril de 2019

La policía montó rápidamente un gran operativo en la zona para liberar la calle y permitir la circulación en el Metrobus, y forcejearon con los manifestantes, que se negaban a liberar el tránsito de los colectivos.

Hubo corridas, piedrazos y varios policías redujeron a una persona, le pisaron uno de los brazos y le precintaron las manos. La fuerza luego informó que, si bien no estaba participando de la manifestación, lo detuvieron porque con un palo le pegó a una de las motos del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM).

Cerca de de las 20, el acampe frente al Ministerio fue levantado y se inició la desconcentración de las distintas columnas que se manifestaron desde el mediodía.

En diálogo con TN, Omar Giuliani, referente del FeNaT, aseguró: “Venimos para denunciar la pobreza y el hambre de nuestros barrios. Seis millones de niños viven en la pobreza y se puede ver la respuesta del Ministerio: nos reprimieron, nos llenaron de gas, cuando venimos a pedir la emergencia alimentaria”. Además, reiteró que esperan que los reciba "algún funcionario con capacidad política", caso contrario acamparán.

Embed #Ahora CTA-Autónoma denuncia operativo policial desmedido frente al Ministerio de Desarrollo Social de la República Argentina. Reprimieron con gases lacrimógenos la marcha #ElHambreEsUnCrimen de la Federación Nacional Territorial (Fenat-CTAA). #BastaDeHambre #BastaDeReprimir pic.twitter.com/2MMkyfn6bq — CTA Internacional (@CTAGlobal) 23 de abril de 2019

Por su parte, Daniel Aguirre, de la CTA Autónoma, sostuvo que "no hay ninguna respuesta concreta a nuestros reclamos. Pedimos que se den respuestas a la grave situación que se vive en los barrios y no que la respuesta sea la represión. Se ha agravado la situación social. Vamos a impulsar el paro activo el 30 de abril junto a todas las organizaciones. No podemos seguir así, no podemos esperar hasta octubre".

Dos detenidos

Según la Policía se produjeron un par de detenciones. Uno de los detenidos es un hombre de 36 años en situación de calle con antecedentes y medidas restrictivas (10/5/17) a solicitud del Juzgado Nacional Criminal Correccional 36. Con prohibición de salida del País y orden de captura. Este individuo golpeó con un palo a una de las motos del GAM de la Policía de la Ciudad.

El otro detenido es un hombre mayor de edad Empujó a un oficial motorizado y le robó el casco. Fue encontrado y capturado.

Las detenciones son por atentado y resistencia a la autoridad.