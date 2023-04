Tucumán: murió el enfermero que adoptó un bebé en grave estado

Devicenzi falleció luego contagiarse de Covid-19 en febrero de este año; pasó varios días en terapia intensiva y pese a los esfuerzos de los médicos, no superó las complicaciones que le aparejó una neumonía.

La noticia del deceso de Devicenzi, quien había adoptado a Santino tras haber sido abandonado en neonatología, generó una enorme conmoción en su provincia. El profesional de la salud era conocido por su compromiso con el trabajo y su historia de adopción fue un ejemplo para muchos.

"Hay mucho dolor y angustia porque no perdimos la fe en que él saldría de esto. Mati tenía un corazón muy fuerte”, dijo una amiga cercana a familia del enfermero en diálogo con el medio El Tucumano.

"Quería agradecerles a ustedes y a todas las personas que ayudaron y acompañaron a la familia en todo este tiempo. Fue realmente una gran cadena de colaboración. Mucha gente, a través de la publicación anterior, se puso en contacto para ayudar. Llamó gente de todas partes del país, hasta del exterior, para colaborar", señaló la mujer.

GcBIspIX.jpg La historia del enfermero emocionó a Tucumán.

La historia de Matías

Matías Devicenzi adoptó a Santino en 2017, cuando un bebé recién nacido fue abandonado por sus padres en el Hospital Eva Perón de Tucumán luego de que un diagnóstico poco alentador. El chico permaneció internado en neonatología al presentar una deficiencia uronefrológica, problemas genéticos, malformaciones y deficiencia respiratoria.

“Fui enseguida a verlo. Recuerdo que estaba en coma, con asistencia mecánica respiratoria”, contó por entonces a La Gaceta de Tucumán.

“Soy de hablarles mucho a los bebés. Así que lo encaré y le dije, sin pensarlo dos veces: ‘Che negro, si me abrís los ojos te llevo a casa’”, contó.

“Todos me decían que estaba loco. ¡Cómo me iba a meter en esto solo! Además, me insistían con que yo era varón y soltero, y que, por lo tanto, ningún juez me iba a dar la adopción”, afirmó y luego de que el nene mejoró, puedo concretar la adopción.