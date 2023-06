Un clásico: las redes se inundaron con los memes de Julio Iglesias

La creatividad de los usuarios amplió la realización de estas imágenes a situaciones que muchas veces se comparan con la actualidad, como momentos del país, acciones personales o deseos.

Durante la llegada de la pandemia del Covid, esta tradición por anticipar el mes de julio con los memes de Julio Iglesias se hizo más grande y la mayor conectividad hizo estallar las plataformas de redes sociales e incluso se crearon perfiles especiales con su nombre para almacenar los posteos.

La simpleza de los chistes hace que todos lo puedan comprender y permite una gran variedad de situaciones adaptadas con fotografías del cantante.

El solista español fue consultado sobre esta moda a nivel mundial e indicó que le "parecen simpáticos siempre que no sean ofensivos", de alguna manera aprobando la utilización de sus imágenes para la confección de divertidas situaciones.

"De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre", agregó Julio Iglesias.

A continuación, se detallan diez memes de Julio para compartir y no parar de divertirse:

Julio 05.jpg

Julio 02.webp

Julio 03.webp

Julio 04.jpeg

Julio.jpg

Julio se asoma.jpg

Julio 06.webp

Julio 08.jpg

Julio 09.jpg

Julio 10.jpeg

En general, los memes de Julio tienen que ver con la llegada del frío y de lo "largo" que se hace el mes para afrontarlo con diversión y una cuota de humor.

Al ver el éxito en las redes sociales, en los últimos años también se incluyó la figura del cantante Daniel Agostini para anticipar el mes de agosto.

Daniel Agostini.webp

A pesar de su gran aceptación en general, los posteos de los meses de Julio Iglesias también han tenido en el último tiempo críticas por la repetición de hacer costumbre la divertida práctica. Pero, la creatividad de cada año hace que los memes se vayan actualizando con la actualidad del país y con situaciones que los mantienen vigente.