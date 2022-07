La propiedad, que se encuentra en la exclusiva zona de José Ignacio está deshabitada pero cuenta con un sistema de alarma monitoreada que se activó cuando el ladrón rompió el vidrio de una ventana, según informaron fuentes policiales del departamento uruguayo de Maldonado.

La alarma, al estar conectada con la Policía, permitió un rápido accionar de los efectivos que se hicieron presentes y momentos después lograron detener al malviviente y trasladarlo a la comisaría local para ponerlo a disposición de la Justicia.

Lanata-casa-Punta-02.jpg Jorge Lanata y su esposa Elba Marcovecchio en su casa de José Ignacio. Foto: Caras.

No obstante se corroboró que no sólo no logró cometer robo alguno sino ni siquiera lograr ingresar en la casa, la cual está ubicada sobre la ruta 10.

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, confirmó que el delincuente -oriundo de Montevideo- contaba con "antecedentes penales" pero que por decisión de la Justicia se ordenó su liberación.

"La Policía capturó al delincuente con antecedentes al momento, pero una Fiscal de San Carlos lo liberó y lo emplazaron; no lo agarran más", sostuvo Antía en declaraciones al periodista local Marcelo Umpierrez.

Embed #AHORA El intendente @Antia_Enrique confirmó que en las últimas horas robaron la casa del periodista argentino Jorge Lanata en José Igancio. "La policía capturó al delincuente con antecedentes al momento, pero una Fiscal de San Carlos lo liberó y lo emplazaron; no lo agarran más" pic.twitter.com/eGs7xzh4dH — Marcelo Umpierrez (@emekavoces) July 18, 2022

En este sentido, el mandatario de Maldonado adelantó que hablará con el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Juan Gómez sobre este tema: "Con Gómez tenemos un diálogo de forma permanente". "Este hombre (por Lanata) ¿sabés todo lo que va a hablar? Va a hablar bien de la Policía y muy mal de la Fiscalía".

La casa de Lanata fue construida en 2017, lleva el nombre "The Old Man and The Sea" ("El viejo y el mar") en homenaje a la novela de Ernest Hemingway. Cuenta con un diseño moderno en una sola planta, con materiales nobles como piedra y madera, tiene un un gran parque, vista al mar y una pileta no muy grande con un pequeño solarium.

En enero de este año el propio periodista accedió a hacer allí una producción fotográfica para la revista Caras con quien desde abril se convirtò en su esposa, la abogada Elba Marcovecchio. Juntos pasaron en esa residencia las Fiestas del año pasado y parte de sus vacaciones.