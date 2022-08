Un nene del estado de Goiás, en el centro de Brasil, sorprendió esta semana con su fervor mundialista al dibujar su propio álbum de figuritas del Mundial de Qatar 2022.

f768x1-1274037_1274164_5050.webp

La familia de João Gabriel Nery dos Santos, de 8 años, no pudo comprarle el álbum editado por Panini porque sale 90 reales (alrededor de 2.400 pesos argentinos) así como tampoco hubo quién costeara los paquetes de figuritas, que tienen un precio unitario de 4 reales (unos 106 pesos).

"Había un artículo sobre el álbum de la Copa del Mundo y dijo que quería un álbum. Llegué del trabajo y dijo que ya tenía uno. Cuando fui a verlo, me explicó lo que había dibujado", contó a João Teixeira, el papá del nene, a los medios de su país.

"No hay forma de no emocionarse, la felicidad es tanta que me quedo sin palabras de tener a alguien con tanta creatividad. Hizo los cromos y puso el nombre de cada jugador. Incluso hizo los jueces", agregó el hombre sobre los dibujos de su hijo, los que se viralizaron.

f768x1-1274047_1274174_0.webp

Con la difusión masiva que tuvo este gesto, el pequeño João Gabriel logró sin proponérselo conseguir lo que tanto anhelaba: el verdadero y original álbum de la Copa del Mundo y varios paquetes de figuritas para que pueda completarlo como siempre quiso.