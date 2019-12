Un sismo de 4,7 grados sacudió Tucumán

Además, la profundidad del movimiento fue de 20 kilómetros y, a causa de su intensidad, logró mover y hasta descolocar objetos colgantes, como lámparas o ventiladores de techo.

El sismo se sintió no solamente a distintas localidades de Tucumán sino también a ciudades que no forman parte de la misma, como Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. A pesar de todo, no se reportaron heridos.

Además del sismo en Tucumán, el INPRES también registró movimientos telúricos pasado el mediodía en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy, aunque todos ellos de menor intensidad.

