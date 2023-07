Un turista estadounidense se vacunó gratis y lo celebró en las redes

El joven visitante relató en vivo su visita al Hospital Fernández de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde le realizaron una extracción de sangre y le aplicaron una dosis de la vacuna contra el tétanos.

"Un yanki vino acá y se puso gratis la vacuna del tétanos que en su país cuesta 400 dólares después los ves en twitter diciendo 'fuking argentinians you are so racist', escribió un usuario de Twitter compartiendo el video del joven turista. 7

Ese tuit se volvió viral en un abrir y cerrar de ojos y abrió una grieta sobre la gratuidad de la salud para los turistas extranjeros que visitan la Argentina.

Según el propio turista, la aplicación de la vacuna contra el tétanos en su país de origen tendrían un costo de entre 300 y 400 dólares, para una persona como él que no cuenta con seguro médico.

"Les voy a contar como recibir beneficios de salud gratis siendo americano. Hoy es mejor que navidad", aseguró el joven al inicio de su relato.

"Para ser honesto no sabía que iba a suceder. Tampoco puedo creer que sea realmente gratis. Ahora estoy en Argentina, donde el país brinda salud gratuita a todos los turistas y a todos los extranjeros. Voy a poner eso a prueba: si ofrecen algo gratis fuera de Estados Unidos, lo voy a conseguir", dijo mientras ingresaba al reconocido hospital porteño.

Y agregó asombrado: "Como yo no tengo seguro de salud en Estados Unidos, este chequeo y esta vacuna me saldría como mínimo 300 o 400 dólares. Este es un día exitoso. Estoy saliendo del hospital y todavía no pagué un dólar. No sé qué está sucediendo".

Ahora la pregunta más importante: ¿voy a sobrevivir al sistema gratis de salud?", agregó mientras mostraba a cámara los algodones con cinta que cubrían los pinchazos en sus brazos, por la extracción de sangre y por la aplicación de la vacuna.

Luego de 24 horas, el turista hizo una actualización de su estado donde señaló: "Creo que voy a vivir".

Bajó la vacunación y crecieron los casos de meningitis. El turista se sorprendió por gratuidad de la vacuna.

Una turista francesa murió arrollada por una moto en Palermo

Una turista francesa murió luego de ser atropellada por una moto en el cruce de la avenida Córdoba y Bulnes, en el barrio porteño de Palermo, informó este martes la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Personal de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad fue alertada de que una persona había sido embestida por una moto en la vía pública y, al arribar, los oficiales hallaron a una mujer de nacionalidad francesa, de 51 años, tendida sobre la cinta asfáltica tras haber sido atropellada cuando cruzaba la avenida Córdoba.

Los oficiales solicitaron una ambulancia del SAME y, al llegar al lugar, un médico confirmó el deceso de la mujer francesa.

La Policía de la Ciudad informó que, al revisar las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), se constató que la moto cruzó el semáforo en verde para su sentido de circulación.

Por su parte, se consultó con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 12, a cargo de Elizabeth Paisan, y la Secretaría 137, que dispuso implementar protocolo de Criminalística e iniciar actuaciones por "homicidio".