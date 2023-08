La menor se salvó de milagro gracias a la ayuda de su papá que logró sujetarla con sus piernas. Eso provocó que el hombre se desgarre sus dos miembros inferiores en el esfuerzo.

Un testigo del hecho registró el momento en el que la joven estaba colgada tratando de ser rescatada por los empleados del parque de atracciones. Sobre ese tema las personas que se encontraban en el parque cuestionaron que los trabajadores no estaban capacitados y que no sabían cómo actuar ante la situación.

Después de 20 minutos los socorristas lograron salvar a la adolescente que, a pesar de estar con la cabeza para abajo durante todo el operativo, estaba en buen estado de salud.

"Me desesperé y traté de sujetarla con mis piernas. En el lugar no había protocolo, los chicos que trabajaban ahí no tenían idea de cómo actuar y no había escalera. Los padres que estaban ahí querían hacer una red humana", contó el hombre.

"El parque no tuvo ningún protocolo de rescate, los empleados no tenían experiencia», denunció el padre de la nena. Me ayudaron los demás padres que intentaron hacer una red con sus brazos. Trajeron una escalera después de 15 minutos y la pusieron mal. Yo ya no daba más y la gente del lugar no daba respuestas", lamentó en diálogo con Telefe.

Luego del hecho la familia decidió retomar de sus vacaciones a La Plata. "Nos volvimos, esto nos amargó", aseguraron tras el incidente.

El descargo del papá que quedó colgada en Aerópolis. Gentileza: América TV.

El descargo de los responsables de Aerópolis por el incidente

El titular del parque aéreo, ubicado en Jorge Newbery al 8.000, Carlos Pilafsidis, dio las explicaciones del caso que sembró pánico en plenas vacaciones de invierno.

“Es una actividad donde pasan cientos de miles de personas al año. Esta chica con el papá hicieron el primer circuito completo y cuando se dispusieron hacer el segundo, Delfina, la chica que tuvimos que auxiliar, perdió el equilibrio y rápidamente nuestros operadores efectuaron el rescate”, describió el empresario en diálogo con Canal 8.

Los hechos que ocurrieron el sábado pasado, un día que se hizo mucho frío donde la chica quedó “pendulando” al caer “para atrás” y donde pudo haber una fricción inadecuada con la cantidad de ropa que se suele usar en invierno pero “de ninguna manera se podría desprender, porque son equipos franceses de primera línea”.

El predio está en Mar del Plata.

Tres heridos tras el desmoronamiento en un cerro en Chos Malal, Neuquén

Tres personas resultaron heridas este mediodía tras quedar atrapadas bajo las rocas al desmoronarse parte del Cerro de la Virgen de la localidad neuquina de Chos Malal, informó personal de Bomberos Voluntarios del lugar.

El hecho se produjo cuando tres personas que pasaban caminando sufrieron heridas a raíz del derrumbe de un sector del Cerro de la Virgen sobre la ruta 43, el cual provocó la interrupción total del tránsito vehicular.

El jefe del cuerpo de rescatistas de Bomberos Voluntarios de Chos Malal, Pablo Sandoval, contó que “se desprendió una parte importante del cerro”, por lo cual debieron asistir a tres personas, entre las cuales se encontraba “una menor que tenía una pierna atrapada y algunos cortes”.

Asimismo, informó que los heridos fueron trasladados en ambulancia al hospital local.

Por último, Sandoval indicó: “Estamos viendo con la policía para liberar la parte antigua (de la ruta 43), por lo menos una mano, porque estamos incomunicados con el norte neuquino”.

En el lugar trabajaban personal de la Policía de Neuquén, Bomberos Voluntarios de Chos Malal y Defensa Civil.