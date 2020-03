Unas 6 millones de personas no tienen baño y un millón tampoco inodoro

Así lo informó Matías Nicolini, cofundador de la ONG Módulo Sanitario - perteneciente a la Fundación Horizonte de Máxima y que busca ayudar a resolver la emergencia sanitaria que sufren muchas familias en la Argentina-, quien se basó en datos del INDEC y de la Universidad Católica Argentina (UCA) para alertar sobre este preocupante número de afectados.

"Esos datos son las cifras oficiales que dio el INDEC y lo venimos constatando con el valor del barómetro de la Deuda Social de la UCA, por lo que la tendencia no disminuyó en estos años. Ese censo dice que hay 6 millones de personas que no tienen baño y un millón que no tienen ni siquiera inodoro en Argentina", sostuvo Nicolini, quien añadió: "Sin un espacio para realizar las tareas de higiene, es muy difícil que uno las pueda hacer".

En diálogo con POPULAR, explicó que las familias en situación de vulnerabilidad viven en un "contexto difícil", puesto que "tienen miedo, están asustadas por la posibilidad de un contagio (del Covid19) y por la posibilidad de que no lleguen las ambulancias al barrio, que generalmente no llegan nunca" a las zonas vulnerables.

"Las consecuencias las veo diariamente. Hoy, la mayor consecuencia es la falta de prevención. Todos los que tenemos la posibilidad en nuestras casas podemos poner la ropa a lavar enseguida, nos bañamos, nos lavamos bien las manos y desinfectamos lo que tuvo contacto con el exterior y con eso estamos más o menos prevenidos. Hay muchas familias que no lo tienen y entonces es muy difícil seguir los protocolos de prevención", explayó el cofundador de Módulo Sanitario.

Y añadió: "En la situación en la que vivimos, vemos que las familias que viven en estos contextos no solamente están expuestas al coronavirus. Como están vulnerables a todo tipo de enfermedades, ante cualquier situación que un chico tenga van a estar los hospitales explotados y expuestos a agarrarse otro tipo de enfermedades".

Kits de higiene

Por este motivo, desde la ONG decidieron tomar el toro por las astas. Según señaló Nicolini, a raíz de la pandemia del Covid-19, desde la organización sin fines de lucro comenzaron a armar kits de higiene, porque "para muchas familias con las que trabajamos, comprar los productos necesarios de higiene presupone un costo". "Y hablamos de familias que son de sectores muy vulnerables y si el país está parado a nivel económico, no tienen trabajo y les cuesta mucho vivir", aclaró.

"Nosotros trabajamos con un equipo que tiene autorización para circular porque estamos asistiendo según el marco del decreto que dio el Presidente. Estamos trabajando en conjunto con comedores de distintos partidos como de Florencio Varela, Moreno, Pilar y San Miguel. Allí vamos y armamos los kits siguiendo los protocolos necesarios para prevenir algún tipo de contagio"’, agregó.

Preocupación extra

Sin embargo, en este contexto, existe una preocupación extra: qué va a pasar en las próximas semanas. De acuerdo a lo afirmado por el cofundador de Módulo Sanitario, otro miedo por parte de la gente es "qué va a pasar en una o dos semanas, cuando sigamos sin poder trabajar y no sabemos qué vamos a comer".

"Muchas mujeres que trabajan de empleadas domésticas nos decían que no podían ir a trabajar y se preguntaban de qué iban a vivir", aseveró en relación a los sectores informales o monotributistas que viven del día a día.

No obstante, la ayuda en épocas de pandemia brilla por su presencia. Tal es así que la ONG tiene disponible, a través de su página web (www.modulosanitario.org/kits.php), la posibilidad de donar entre 1 y 50 kits para que, con un simple aporte, se le pueda dar la chance a una o más familias de prevenir antes que lamentar.

