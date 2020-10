Usa pollera y tacos para demostrar que la ropa no tiene género

En pollera y tacos (11).jpg En pollera y tacos (12).jpg En pollera y tacos (13).jpg

Mark comenzó a usar tacos cuando estaba en la universidad, por un pedido de su novia, quien le pidió que los probará para bailar con ella. Las polleras llegaron después, y creó una cuenta de Instagram @ markybryan911 para compartir sus looks diarios.

En pollera y tacos (7).jpg En pollera y tacos (8).jpg En pollera y tacos (9).jpg En pollera y tacos (10).jpg

"Me visto así porque puedo. Por ser diferente. Siempre he admirado a las mujeres con faldas ajustadas y tacones. No sexualmente, sino por lo poderosas que parecen. No me visto para ser sexy, sino como una mujer profesional. Para mi, la ropa no tiene género. Prefiero faldas a vestidos, porque con estos no puedo mezclar. Me gusta "masculino" de cintura para arriba y sin género hacia abajo. Se trata de que la ropa no tenga género."

En pollera y tacos (4).jpg En pollera y tacos (5).jpg En pollera y tacos (6).jpg

Mark lleva casado 11 años y tiene todo el apoyo de su esposa y familia: "Mi esposa a menudo me sugiere qué ponerme. Mi hija a veces desea poder usar mis zapatos."

"No me siento distinto, solo es ropa. Por supuesto, en días fríos o ventosos, se nota distinto. Pero al llevar tacones, me siento más alto y poderoso, por alguna razón. Quizá tener la fuerza interna para llevar esta ropa me ha dado confianza para manejar la presión en el trabajo."