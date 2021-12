Vacaciones: lo que hay que saber para viajar seguros y evitar multas

Lo más importante a la hora de salir es contar con la documentación obligatoria: licencia de conducir vigente al momento del control; Documento Nacional de Identidad (DNI); cédula verde del auto; cédula azul si se conduce un vehículo que no es de su propiedad y la cédula verde se encuentra vencida; seguro del vehículo; última patente paga; grabado de autopartes (obligatorio en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires y Mendoza, Río Negro y San Juan; VTV (verificación técnica vehicular) si el vehículo está radicado en una jurisdicción que lo exija y cédula amarilla en caso de vehículos equipados con GNC.

Cabe señalar que el grabado de autopartes es importante para reducir el mercado ilegal de esos productos de dudosa procedencia. Esta es una medida que busca disminuir los robos de autos, que con gran violencia, terminan en desarmaderos ilegales. Y, lo que es peor, que en muchos casos terminan en lesiones graves o hasta homicidios de las víctimas.

El trámite es sencillo y por única vez. Para autos de la Ciudad de Buenos Aires se puede consultar llamando al 147 y en la Provincia de Buenos Aires a través del 0800-444-0018.

Para realizar el trámite del grabado de autopartes, se puede comenzar solicitando el turno y cumpliendo o anticipando varios pasos a través del medio online. Tanto para CABA como PBA, mediante una sencilla búsqueda inicial en cualquier buscador se obtendrán los datos para acceder.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, puede accederse al inicio del trámite a través del siguiente link https://rpva.mseg.gba.gov.ar/turnos.aspx mientras que en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se debe realizar ingresando al sitio correspondiente que es también en https://autopartes.seguridadciudad.gob.ar.

Para hacerlo, hay que llevar como documentación necesaria e indispensable la Cédula Única de Identificación del automotor, el DNI del titular, el CUIT o CUIL.

Un dato a tener en cuenta es que, para poder hacer la Verificación Policial Automotor en la provincia de Buenos Aires, primero hay que tener el grabado de autopartes.

Autopartes grabadas mejor 2.jpg El grabado de autopartes evita multas y demoras

Recomendaciones previas

Además de la documentación, es conveniente seguir las siguientes recomendaciones para viajar seguros y evitar siniestros:

- Previamente, se sugiere comprobar los niveles de aceite, agua, líquido de freno, estado de escobillas y parabrisas, verificar el correcto funcionamiento de las luces, chequear el estado de los neumáticos y la presión, incluida la de auxilio.

- Una vez en marcha, es importante llevar puesto el cinturón de seguridad para todos los ocupantes. Los niños deben viajar siempre en las plazas traseras y con las sillitas de seguridad correspondientes según su edad.

- Aunque parezca una obviedad, resulta imprescindible para la seguridad respetar las velocidades máximas indicadas en la vía. Evitar distracciones y no usar el celular al conducir. Importante, recordar que el conductor no debe consumir alcohol. En algunas jurisdicciones hay normativas de tolerancia cero.

- Es recomendable detenerse a descansar cada 2 horas o 200 kilómetros recorridos (las paradas deben ser de al menos 15 minutos) y evitar conducir por más de 8 horas.

- No hay que perder la paciencia si la ruta se encuentra congestionada. Mantener la ubicación en el carril, no realizar sobrepasos y no utilizar la banquina como vía de tránsito. Por otra parte, se recomienda usar ropa holgada y cómoda.

Equipamiento de seguridad

Finalmente, en cuanto al equipamiento de seguridad para circular corresponden considerar el juego de dos balizas reflectivas triangulares de color rojo, extintor de un kilogramo que tiene que estar al alcance del conductor dentro del habitáculo y sujeto a un soporte metálico (recordar que su contenido debe ser recargado una vez por año), botiquín de primeros auxilios, criquet, llave cruz y chaleco reflexivo.