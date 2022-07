Video: por un reto en TikTok, se comió un murciélago y casi muere

En algunos de sus videos mezcla distintos alimentos como plantas con otros “ingredientes” algo polémicos que muchas veces causaban discusión en los comentarios.

El último reto viral que aceptó de sus fanáticos lo dejó al borde de la muerte con síntomas muy graves, dado que le pidieron que realice una de sus famosas recetas combinadas con un murciélago, y claramente, él aceptó.

Aq9ine, es fontanero de profesión, pero apasionado de la cocina, y aumentó sus seguidores en África tras grabar una serie de videos cortos en los que combina todo tipo de condimentos con polenta de maíz.

Al final, cocinó al murciélago y lo comió en vivo para que todos sus seguidores puedan ver lo que hacía. Sin embargo, los problemas surgieron a los días cuando admitió que experimentó algunos efectos secundarios que nunca antes había tenido.

tik_tok.jpg_366287663.webp Tras el video, el joven de Kenia se enfermó gravemente y "se curo con marihuana".

“Yo nací para el riesgo y estaba seguro de que la carne de murciélago no me podía hacer daño. Muchos en África comen murciélagos y no tienen problemas. Yo, en cambio, perdí la voz y tuve fiebre alta, pero no creo que sea COVID-19. Tomé algunas medicinas, pero la situación no ha mejorado”, relató el tiktoker.

La solución a sus problemas

Y como si no fuera demasiado lo que le había pasado, Aq9ine, nativo de Meru en el área del Monte Kenia, al norte de Nairobi, admitió que su cura para los malestares fue consumir marihuana.

“Mi medicina es la marihuana y eso es lo que usé (dijo durante una entrevista en el programa de televisión de Presenter Ali, un conocido youtuber) y después de dos días las cosas cambiaron. Seguiré fumando hasta que esté totalmente recuperado”, sentenció.