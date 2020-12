De acuerdo con la información de diferentes medios mexicanos, el hecho habría ocurrido el pasado viernes. En el video se escucha el llanto del menor suplicando que no se lleven a su progenitora, “¡Mami no, mami no, por favor!”, repite con insistencia mientras se observa cómo la mujer es subida al vehículo por parte de sus captores.

Asimismo, se aprecia a otra menor que intenta impedir que se lleven a su madre, pero es empujada hacia la calle y posteriormente se aparta del lugar.

Según afirmaron medios locales, las imágenes fueron difundidas en redes sociales por el hijo mayor de Irma, como se llama la mujer secuestrada. Asimismo, aseguran que uno de los hombres era el hijo de la ex pareja de su madre hace aproximadamente ocho años, y a quien responsabilizó de lo que pudiera pasarle a la mujer.

https://twitter.com/FGEGuerrero/status/1335374229953339393 #Fiscalía de #Guerrero informa que la Sra. Irma “N”, reportada como secuestrada en Metlatonoc, fue ubicada. Fue detenida por la Policía Comunitaria de #Xitlaltepec en región #Montaña. pic.twitter.com/0SB7wULbOc — FGE Guerrero (@FGEGuerrero) December 6, 2020

Por otra parte, el joven de 20 años solicitó apoyo a la ciudadanía para lograr localizar a su madre. Mientras tanto, comentó que el presunto secuestro podría estar vinculado a la posesión de un terreno, y que las autoridades ya tienen conocimiento de los hechos.

Finalmente, la Fiscalía del Estado de Guerrero informó el domingo que Irma fue ubicada y detenida por la Policía Comunitaria de Xitlaltepec en la región de la Montaña. No obstante, las autoridades no ofrecieron más detalles de lo sucedido y se desconoce aún las motivaciones de los secuestradores, en un país marcado desde hace décadas por la violencia derivada del narcotráfico.