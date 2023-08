ATE reclamó el pago de una suma fija y reapertura de todas las paritarias

El dirigente rionegrino reclamó "el inmediato pago de una suma fija y la urgente reapertura de todas las paritarias", porque "la devaluación anunciada se trasladará a los precios y será imposible modificar el resultado electoral de las PASO en octubre próximo si no se adoptan medidas de redistribución del ingreso", indicó un comunicado.

"No es posible entender que el Gobierno no haya decidido de forma previa otorgar una suma fija que permitiera recuperar rápidamente el poder de compra de los ingresos en el sector público. Si no se hace de inmediato y no se reabren todas las paritarias será imposible modificar el preocupante resultado electoral de las primarias", afirmó.

Aguiar y su compañera de fórmula, Mercedes Cabezas, se impusieron el miércoles último a nivel nacional en los comicios de renovación de autoridades de la ATE con la histórica Lista Verde Anusate oficialista, y asumirán sus cargos el 7 de noviembre.

Para el dirigente, es preciso adoptar de inmediato medidas de redistribución del ingreso; aseguró que "en ningún país crece la economía a la par que la pobreza y bajan los salarios", y dijo que en Argentina solo "se benefician los grupos económicos".

"La devaluación y la suba del dólar oficial con un valor fijo hasta octubre es a medida del Fondo Monetario Internacional (FMI) y tendrá impacto en los precios. Hay que reabrir las paritarias y las negociaciones salariales en provincias y municipios", dijo.

Aguiar se preguntó "¿por qué la gente modificaría en octubre su voto o por qué quienes no sufragaron en las primarias lo harán ahora si no se muestra un claro cambio de rumbo económico?". Y puntualizó que hasta el momento "ganaron el FMI y la justicia, pero no hay que asustarse ni retroceder, porque Javier Milei y Patricia Bullrich aún no ganaron, por lo que hay que luchar y evitar una restauración conservadora y neoliberal".

El electo secretario general nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, informó hoy que la Lista Verde oficialista Anusate "se impuso en la Capital Federal y se consagró triunfadora de esa forma en 22 de las 24 jurisdicciones".

Los más de 342 mil trabajadores estatales renovaron por otros cuatro años el miércoles último autoridades nacionales, provinciales, de seccionales y de los centros de jubilados y, en todo el país, se impuso de forma holgada la fórmula Aguiar-Mercedes Cabezas.

Según el recuento final, el oficialismo de la corriente Verde de Aguiar-Cabezas, que desde el 7 de noviembre próximo reemplazará al frente de la ATE a Hugo Godoy, se impuso en la Capital Federal, donde Daniel Catalano retuvo el gremio por 91 votos.

"Aunque Catalano renovó su conducción en el distrito porteño con su Lista Verde y Blanca por 91 votos, a nivel nacional la diferencia fue de 230 sufragios a favor de la oficialista corriente Verde Anusate en esa seccional", afirmó Aguiar en un comunicado.

El dirigente rionegrino, titular de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) provincial y de Unidad Popular (UP), sostuvo que el oficialismo logró conquistar de esa forma tres distritos más que en las elecciones de 2019.

A nivel nacional, la corriente opositora Verde y Blanca, que postuló a Carlos Quintriqueo para la Secretaría General, se impuso en las provincias de Neuquén y Santa Fe.