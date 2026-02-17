Empleados de Comercio contra la reducciòn de licencias médicas

"Cuando un trabajador está enfermo no está de vacaciones ni especulando: está atravesando una situación de vulnerabilidad. Resulta inadmisible que, justamente en el momento en que más necesita estabilidad y respaldo, se lo castigue con una reducción salarial. ¿Por qué un trabajador que sufrió un accidente, que enfrenta una enfermedad grave o que se lesionó practicando deporte o realizando una actividad recreativa debe soportar una quita del 25% o del 50% de su sueldo? Esa decisión no corrige injusticias: las crea", indica la comunicaciòn firmada por el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri.

Y agrega: "La discusión sobre el financiamiento del sistema y los eventuales abusos requiere un debate serio, profundo y responsable. Las soluciones simplistas que trasladan el costo al trabajador enfermo no combaten los certificados truchos; generan un nuevo abuso, esta vez institucionalizado, sobre quien ya está en una situación de debilidad".

"Desde la FAECyS sostenemos que la salud no puede convertirse en una variable de ajuste. Defender el salario durante la enfermedad es defender la dignidad del trabajo", concluye el comunicado.