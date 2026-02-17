Gremios |

Empleados de Comercio contra la reducciòn de licencias médicas

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios expresó su rechazo al proyecto de ley que pretende reducir las licencias por enfermedad.

Por medio de un comunicado emitido este martes, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios ( FAECYS) expresó "su más enérgico rechazo al proyecto de ley que pretende reducir las licencias médicas al 75% y al 50% del salario".

"Cuando un trabajador está enfermo no está de vacaciones ni especulando: está atravesando una situación de vulnerabilidad. Resulta inadmisible que, justamente en el momento en que más necesita estabilidad y respaldo, se lo castigue con una reducción salarial. ¿Por qué un trabajador que sufrió un accidente, que enfrenta una enfermedad grave o que se lesionó practicando deporte o realizando una actividad recreativa debe soportar una quita del 25% o del 50% de su sueldo? Esa decisión no corrige injusticias: las crea", indica la comunicaciòn firmada por el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri.

ADEMÁS: El PRO condicionó su apoyo a la Reforma a cambios en las licencias y el pago de sueldos

Y agrega: "La discusión sobre el financiamiento del sistema y los eventuales abusos requiere un debate serio, profundo y responsable. Las soluciones simplistas que trasladan el costo al trabajador enfermo no combaten los certificados truchos; generan un nuevo abuso, esta vez institucionalizado, sobre quien ya está en una situación de debilidad".

"Desde la FAECyS sostenemos que la salud no puede convertirse en una variable de ajuste. Defender el salario durante la enfermedad es defender la dignidad del trabajo", concluye el comunicado.

Aparecen en esta nota:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados