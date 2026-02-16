La CGT va al paro contra la reforma laboral: cuántos medidas de fuerza hizo en el gobierno de Milei

La protesta fue anunciada después de la reunión que los cotitulares de la central obrera -Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (Empleados del vidrio)- encabezaron de manera virtual durante el mediodía. El debate de la iniciativa en la Cámara Baja podría ser el próximo jueves.

Antes del encuentro, Jerónimo había sostenido que “estaban dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”. Varios dirigentes sindicales sostenían que ya no era suficiente con salir a la calle para expresar su oposición al proyecto del Gobierno y reclamaron medidas más duras.

Entre los puntos que causaron rechazo de parte de la CGT se encuentran las modificaciones sobre las indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho a huelga y las vacaciones, mientras que también generó críticas el esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales.

Paro de colectivos UTA.jpg Los gremios del transporte adherirán al paro de la CGT contra la reforma laboral.

Los paros de la CGT en el gobierno de Milei

La medida de fuerza de la central obrera contra la reforma laboral será la cuarta desde el inicio de la gestión libertaria en diciembre de 2023. El primer paro se realizó el 24 de enero de 2024, en rechazo al Decreto 70/2023 y Ley Bases que el Gobierno buscaba aprobar en aquel momento en el Congreso.

La protesta se extendió durante 12 horas e incluyó una marcha masiva de los gremios frente al Parlamento. "Cada vez que gana un modelo ultraliberal, a los primeros que ajustan es a los trabajadores, a los jubilados y a los más necesitados", aseguró Pablo Moyano, líder del sindicato de Camioneros, en esa movilización.

La segunda protesta de la CGT en el gobierno de Milei tuvo lugar el 9 de mayo de 2024. Entonces, adhirieron varios sindicatos y se vieron afectados los bancos, las escuelas, los hospitales y los aeropuertos. También se vio alterado el funcionamiento habitual del transporte público, de los comercios y las estaciones de servicio.

Y el tercer paro, en tanto, ocurrió el 10 de abril de 2025. Aquella vez, el impacto fue moderado, dado que la UTA no se sumó con el argumento de que regía una conciliación obligatoria, por lo que hubo servicio de colectivos.

FRATERNIDAD Tampoco habrá trenes durante la jornada en que se debata la reforma laboral en el Congreso.

Cuántos paros hizo la CGT desde la vuelta de la democracia

A partir de la vuelta de la democracia en diciembre de 1983, la central obrera llevó adelante 43 medidas de fuerza en el país. En total, hubo 13 durante la presidencia de Raúl Alfonsín, ocho en los tiempos de Carlos Menem y otros ocho en la gestión de Fernando de la Rúa.

La CGT hizo dos medidas de fuerzas contra Eduardo Duhalde, una durante el mandato de Néstor Kirchner, cinco contra Cristina Fernández, otras cinco en la administración de Mauricio Macri y ninguna en el gobierno de Alberto Fernández. Y ahora, va por la cuarta contra Milei.