El PRO condicionó su apoyo a la Reforma a cambios en las licencias y el pago de sueldos

El espacio cuenta con 12 votos claves para el quorum, por eso su postura impacta de lleno en la negociación que viene llevando el oficialismo en la Cámara Baja.

Ritondo sostuvo que la reducción de los plazos de licencia paga y el cambio en la forma de calcular el salario durante la enfermedad, que ya no garantizaría el 100 %, “merecen ser revisados”. Planteó que ordenar el sistema y evitar abusos no puede implicar un recorte para quienes realmente están enfermos. También anticipó que, si hay cambios en Diputados, el texto debe volver al Senado para su revisión formal.

Licencias en discusión

El artículo cuestionado fue incorporado durante el debate en la Cámara alta y generó diferencias incluso dentro del propio PRO, según explicó Ritondo en declaraciones a diversos medios de prensa.

"Lo correcto es que el texto siga la vía institucional correspondiente y que, ante cualquier modificación introducida por nuestro bloque o por cualquier otro, vuelva al Senado para su revisión", enfatizó Ritondo.

Por su parte, la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich vinculó la reforma con maniobras fraudulentas en el otorgamiento de certificados. El debate, así, quedó planteado entre el control del sistema y la protección del trabajador.

Sueldos y billeteras

Otro punto que el PRO buscará reinstalar es la posibilidad de cobrar el salario mediante billeteras virtuales. El Senado eliminó esa opción del artículo que modifica la Ley de Contrato de Trabajo. Ritondo afirmó que insistirán para que el trabajador "pueda elegir cómo percibir su sueldo, sin restricciones que beneficien exclusivamente al sistema bancario tradicional".

En este escenario, el PRO se muestra dispuesto a votar la reforma en general, pero condiciona su respaldo a cambios puntuales. La definición quedará en manos de la Cámara de Diputados, donde cada voto será determinante.