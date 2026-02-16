Graciela Alfano al natural, en la playa nudista

Fiel a su estilo provocador, Grace encendió las redes sociales y, a los 73 años, volvió sorprendió a sus seguidores al mostrarse completamente al natural durante sus vacaciones en Punta del Este, Uruguay.

AFANOO

La mediática personalidad argentina está veraneando en las playas del vecino país desde hace un par de semanas, combinando descanso y una activa vida social.

A través de su cuenta de Instagram, Graciela Alfano compartió un clip donde en donde se la ve recorriendo un exclusivo complejo de domos y disfrutando de un jacuzzi al aire libre, para luego sorprender a todos con una confesión al final de su video.

“A escasos metros de la playa y enclavados en medio de la naturaleza pura… ¡revoleé la bikini al agua!” se la puede ver luciendo sólo una gorra para protegerse del sol, mientras paseaba con su torso al aire por la playa y usando unos emojis animados tapándola. Su publicación se llenó de me gustas y comentarios celebrando la audacia de la vedette.

ALFANO

Durante su presentación en el programa de streaming "Mientras tanto" del canal 2 Reyes Stream con Alejandro Labrone donde Graciela Alfano quedo en ir -nuevamente- la playa nudista "Chiguagua", pero esta vez juntos.