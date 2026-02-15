El contundente mensaje de Ramón Díaz en medio de la crisis deportiva de River

“Las glorias pasadas no influyen en nada… ¡lo que cambia todo es el día siguiente, el próximo partido y las nuevas conquistas!”, escribió el riojano en su cuenta de Instagram. Y en el mismo posteo agregó que “ganar no es lo más importante, es la única opción”, junto a imágenes que repasan su carrera como jugador y entrenador.

El mensaje de Ramón fue tomado como una exigencia a Gallardo y generó reacciones opuestas en los hinchas del club: un sector comentó pidiendo su regreso mientras que otros defendieron el ciclo actual y remarcaron la dimensión de Gallardo en la historia de la institución.

El posteo de Ramón Díaz en su cuenta de Instagram

River atraviesa un momento de tensión por resultados que no acompañan y un rendimiento que genera dudas. En ese escenario, cualquier manifestación pública de figuras identificadas con el club adquiere otra lectura y multiplica su impacto en el mundo de la institución de Núñez.

Actualmente, Ramón Díaz se encuentra sin club tras su salida de Inter de Porto Alegre a fines de 2025, luego de una campaña irregular en el Brasileirao. Desde entonces, el entrenador no volvió a dirigir y mantiene un perfil activo en redes sociales, donde suele compartir reflexiones vinculadas a su carrera.