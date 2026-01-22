Las dos CTA rechazaron la reforma laboral en el Foro de Defensa del Derecho del Trabajo

En el encuentro se analizó en profundidad el proyecto de reforma laboral, que es rechazado por todas las organizaciones gremiales, que la consideran “un grave retroceso en materia de derechos conquistados por los trabajadores”.

“Las representaciones de las CTA manifestaron su preocupación por el impacto negativo que dichas reformas tendrían sobre las condiciones de vida y de trabajo (…), profundizando la precarización laboral y debilitando el rol del Estado como garante de derechos”, se informó en un comunicado.

Asimismo, los participantes del evento acordaron “fortalecer las acciones de articulación, difusión y resistencia, tanto en el plano institucional como en el social y político, reafirmando la necesidad de defender el derecho del trabajo como una herramienta central de justicia social y de equilibrio frente a las desigualdades estructurales”. Por tanto, se ha establecido el compromiso de una reunión presencial del Foro con las CTAs en febrero próximo, se indicó.

La Cámara de Comercio participó en el Senado del debate por la reforma laboral

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) mantuvo este miércoles una reunión con los equipos técnicos de la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, para dialogar sobre el proyecto de ley de reforma laboral, sobre el que manifestaron su apoyo y, además, plantearon objeciones en torno a algunos de sus artículos.

"Actualmente los equipos técnicos de las instituciones están trabajando para prontamente acercar propuestas que logren conciliar lo planteado en la iniciativa del Ejecutivo con nuestro punto de vista”, sostuvo el titular de la cámara, Natalio Mario Grinman.

En ese marco, dijo que comparte "el espíritu del proyecto centrado en adaptar la legislación a los cambios que las transformaciones sociales y tecnológicas imponen sobre el mercado de trabajo, y en dotar de mayor previsibilidad a las relaciones laborales”.