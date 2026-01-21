Según explicó Pavelétskaya, algunos de los productos de su tienda cuentan con la opción de regular la temperatura hasta 38 grados, lo que permitiría mantener las noches frías “algo más llevaderas”. La iniciativa, sin embargo, fue difundida a través de sus redes sociales, mezclando un consejo doméstico con la promoción comercial de su negocio.

La mujer no tuvo en cuenta que la falta de calefacción es consecuencia directa de los bombardeos de Rusia contra la infraestructura energética del país como respuesta a los ataques de objetivos civiles rusos por parte de las fuerzas ucranianas.

images (8) Svetlana Pavelétskaya y Dimtri Kuleba.

Polémica pública

La propuesta generó comentarios en redes sociales, donde usuarios destacaron la falta de sensibilidad en medio de la crisis energética. Muchos señalaron que mientras los ciudadanos enfrentan dificultades para calentar sus hogares, el círculo cercano a figuras políticas parece vivir con comodidad.

La mujer ya había sido noticia en diciembre pasado, cuando un video la mostró junto a Kuleba en un concierto, mientras el país atravesaba tensiones importantes debido a la situación de las fuerzas armadas ucranianas. Ese hecho también generó críticas por la percepción de desconexión entre algunos dirigentes y la población.

Mientras tanto, la población ucraniana continúa enfrentando un invierno complicado y problemas de suministro energético en varias regiones.