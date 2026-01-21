Despidieron a la moza danesa tras el escándalo con Luciano Castro

Según confirmó Juan Etchegoyen en Mitre Live, la decisión del local llegó después de que se hicieran públicos los audios que la vinculaban con Castro y los detalles de su affaire. “Echaron a Sarah después del escándalo con el actor y los audios que salieron a la luz”, precisó el conductor, citando información enviada desde España.

El lugar del encuentro

El periodista español Roberto Antolín se acercó al bar para corroborar los hechos y relató desde allí que la mesa donde supuestamente se conocieron Castro y Borrell sigue estando en el local. Antolín mostró el lugar y describió que allí se produjo el primer encuentro entre ambos.

El despido impacta directamente en la vida de Sarah Borrell, quien ahora deberá buscar un nuevo empleo tras la exposición mediática. La joven no solo enfrentó la difusión de los audios, sino también la repercusión internacional que generó su vínculo con un actor reconocido.

Situación sentimental del actor

Mientras tanto, la relación de Luciano Castro con Griselda Siciliani sigue siendo incierta. Fuentes citadas en medios locales indicaron que el actor habría declarado haber perdido al “gran amor de su vida”, mientras que Siciliani niega haberse separado, generando confusión sobre su situación sentimental.

El caso demuestra cómo un escándalo mediático puede afectar no solo a los protagonistas principales, sino también a terceros involucrados, en este caso a Sarah Borrell, cuya vida laboral y personal se vio alterada tras la exposición pública de su relación con Castro.