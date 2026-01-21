Fuerte declaracíon de Marino Hinestroza tras la caída del pase a Boca

El extremo colombiano reaccionó en redes sociales a una storie publicada por la periodista Yoana Don. En ese posteo, se daba por terminada la novela del verano y se lamentaba que no hubiera llegado al Xeneize. La respuesta de Hinestroza fue directa y cargada de significado.

“Qué lindo hubiera sido”, escribió el futbolista, acompañado por un emoji llorando. Una frase breve, casi al pasar, pero que alcanzó para dejar en claro que Boca no fue una opción más en el mercado. Al menos, desde lo emocional, el interés existió.

Ese mensaje dejó al descubierto que la posibilidad de ponerse la camiseta azul y oro fue real y alcanzó a despertarle ilusión. Tras varias semanas marcadas por negociaciones, contactos permanentes y definiciones que se demoraron más de lo previsto, el propio futbolista terminó siendo protagonista en el capítulo final de la novela.

Sin embargo, la resolución se dio lejos de La Ribera. Vasco da Gama avanzó con mayor decisión y logró acordar con Atlético Nacional una transferencia superior, valuada en 6 millones de dólares, adquiriendo el 80% de la ficha. El peso de la oferta económica resultó determinante para inclinar la operación a su favor.